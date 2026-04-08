Concejo había aprobado la modificación en 2024: Ñuñoa revierte definitivamente el cambio de nombre a la calle República de Israel

Tras un proceso de revisión administrativa, participación ciudadana y análisis jurídico, la Municipalidad de Ñuñoa decidió mantener el nombre de la calle República de Israel, vigente desde 1959.

En diciembre de 2024, el concejo municipal aprobó -por siete votos a favor y uno en contra- restituir el nombre de la calle a Nueva Ñuñoa, denominación que mantuvo precisamente hasta 1959, cuando adquirió su actual nombre mediante la Ley 13.316.

Sin embargo, la decisión fue posteriormente suspendida en una nueva sesión del concejo, instancia en la que se resolvió consultar a la Contraloría sobre la legalidad del cambio. En ese contexto, el alcalde Sebastián Sichel había manifestado su desacuerdo con la medida, argumentando que no se había realizado una consulta ciudadana.

En mayo del año pasado se efectuó un proceso consultivo, en el que participaron 132 vecinos residentes de la avenida. De ellos, 73,48% (97 personas) se manifestó en contra del cambio , mientras que 21,97% (29 personas) lo respaldó.

Así, la determinación conocida este miércoles recoge de manera directa la opinión expresada por los vecinos y vecinas del sector que manifestaron su rechazo en la consulta ciudadana. En ese sentido, la actual administración ha optado por respetar la voluntad de la comunidad, entendiendo que las decisiones que impactan directamente la vida barrial deben construirse con las personas y no sin ellas.

El alcalde Sebastián Sichel. PABLO VÁSQUEZ R

“Explotar conflictos externos para politizar la vida de los vecinos no tiene sentido, menos con dos comunidades que queremos mucho en Ñuñoa, la palestina y la israelita. Y menos aún si quienes viven en esa calle están en contra. Escuchamos la voz de los vecinos que viven ahí y que son quienes sufren el impacto, y no lo querían. Queremos una comuna en que vivamos en conjunto, no una que politice hasta el nombre de sus calles”, señaló el alcalde Sichel.

Además, a través de un comunicado, la Municipalidad de Ñuñoa reafirma “su compromiso con una gestión basada en la participación, el respeto y la certeza jurídica, priorizando siempre el bienestar y la voz de sus vecinos y vecinas”.