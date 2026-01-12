SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Continúa formalización de banda delictual que realizó millonaria estafa a Amparo Noguera

    Desde el Ministerio Público les imputan los delitos de asociación ilícita, estafa reiterada y lavado de activos, además de falsificación de instrumentos privados y usurpación de identidad.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile

    Durante la jornada de este lunes en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, continuará la formalización de los once ciudadanos chilenos que conformaban una banda dedicada a realizar estafas haciéndose pasar por funcionarios de la Policía de Investigaciones y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

    Cabe recordar que la agrupación delictual estafó a cuatro víctimas, entre ellas la actriz Amparo Noguera, quien perdió cerca de 700 millones de pesos.

    La formalización comenzó durante la jornada del domingo, ocasión en que desde el Ministerio Público les imputaron los delitos de asociación ilícita, estafa reiterada (a 10 de los 11 imputados), lavado de activos (a tres imputados) y falsificación de instrumentos privados y usurpación de identidad.

    Hace unas semanas las autoridades dieron a conocer como operaba esta banda la cual se hacía pasar por falsos ejecutivos los cuales les decían a la víctima que estaba siendo seguida por una banda criminal extranjera.

    Luego, a raíz de esto, es que vestidos como detectives de la PDI y funcionarios de la CMF, llegaban hasta el domicilio de la víctima con el fin de retirar los bienes para su resguardo.

    Según se conoció, parte de los sujetos operaban desde la cárcel de La Serena.

    Más sobre:FormalizaciónAmparo NogueraBanda delictualPolicial

    COMENTARIOS

