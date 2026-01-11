Amparo Noguera entre las víctimas: formalizan a banda que encabezó millonarias estafas cibernéticas

Este domingo se llevó a cabo la primera jornada de formalización de la banda que se dedicaba a realizar ciber estafas, haciéndose pasar por funcionarios de la Policía de Investigaciones y de la Comisión para el Mercado Financiero. Una de sus víctimas fue la actriz Amparo Noguera, quien perdió cerca de 700 millones de pesos.

Los imputados que comparecieron ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago corresponden a once ciudadanos chilenos, entre ellos, tres que fueron recluidos por este caso por una orden de detención y otros tres que ya cumplían condena en la cárcel de La Serena y que serán trasladados a Santiago.

Entre los delitos que persigue el Ministerio Público están la asociación delictiva para todos los imputados, estafa reiterada para diez de los imputados y lavado de activos para tres de ellos.

Hace unos días, el subprefecto de la PDI, David Castro, jefe de la Brigada de Delitos Económicos, explicó el modus operandi de esta banda, que ocupaba un método conocido como “secuestro psicológico”.

Las estafas consistían en que falsos ejecutivos bancarios le comentaban a la víctima que estaba siendo seguida por una banda criminal extranjera.

Luego unos sujetos vestidos como detectives de la PDI y como funcionarios de la CMF iban a retirar bienes y productos financieros como medida de resguardo. Con las tarjetas en su poder, hacían giros y compras millonarias.

Estos mismos también le pasaban un teléfono a la víctima para que se comunicara con otros miembros de la banda durante varios días.

De acuerdo al detective, las personas creían en esta estafa porque los sujetos contaban con información bancaria específica de las víctimas, por lo que no descartan que estos datos hayan salido directamente de los bancos .

Además, se realizaron 21 allanamientos en que se encontraron diversos bienes de alto valor como relojes, carteras y dinero en efectivo. También habrían comprado vehículos e inmuebles a nombre de testaferros.

Según las investigaciones, el monto que acumuló este grupo criminal ascendería a los mil millones de pesos.

Por lo pronto, la segunda jornada de formalización será este lunes desde las 11.00 de la mañana, en que se espera que la Fiscalía Metropolitana Oriente continúe con sus argumentos sobre la necesidad de cautela, para luego dar pie a los alegatos de la defensa.