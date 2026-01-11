SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Amparo Noguera entre las víctimas: formalizan a banda que encabezó millonarias estafas cibernéticas

    Según la policía, el monto obtenido a través de estos delitos rondaría los mil millones de pesos, que habrían ocupado para comprar diversos bienes de alto valor.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile

    Este domingo se llevó a cabo la primera jornada de formalización de la banda que se dedicaba a realizar ciber estafas, haciéndose pasar por funcionarios de la Policía de Investigaciones y de la Comisión para el Mercado Financiero. Una de sus víctimas fue la actriz Amparo Noguera, quien perdió cerca de 700 millones de pesos.

    Los imputados que comparecieron ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago corresponden a once ciudadanos chilenos, entre ellos, tres que fueron recluidos por este caso por una orden de detención y otros tres que ya cumplían condena en la cárcel de La Serena y que serán trasladados a Santiago.

    Entre los delitos que persigue el Ministerio Público están la asociación delictiva para todos los imputados, estafa reiterada para diez de los imputados y lavado de activos para tres de ellos.

    Hace unos días, el subprefecto de la PDI, David Castro, jefe de la Brigada de Delitos Económicos, explicó el modus operandi de esta banda, que ocupaba un método conocido como “secuestro psicológico”.

    Las estafas consistían en que falsos ejecutivos bancarios le comentaban a la víctima que estaba siendo seguida por una banda criminal extranjera.

    Luego unos sujetos vestidos como detectives de la PDI y como funcionarios de la CMF iban a retirar bienes y productos financieros como medida de resguardo. Con las tarjetas en su poder, hacían giros y compras millonarias.

    Estos mismos también le pasaban un teléfono a la víctima para que se comunicara con otros miembros de la banda durante varios días.

    De acuerdo al detective, las personas creían en esta estafa porque los sujetos contaban con información bancaria específica de las víctimas, por lo que no descartan que estos datos hayan salido directamente de los bancos.

    Además, se realizaron 21 allanamientos en que se encontraron diversos bienes de alto valor como relojes, carteras y dinero en efectivo. También habrían comprado vehículos e inmuebles a nombre de testaferros.

    Según las investigaciones, el monto que acumuló este grupo criminal ascendería a los mil millones de pesos.

    Por lo pronto, la segunda jornada de formalización será este lunes desde las 11.00 de la mañana, en que se espera que la Fiscalía Metropolitana Oriente continúe con sus argumentos sobre la necesidad de cautela, para luego dar pie a los alegatos de la defensa.

    Lee también:

    Más sobre:PDIFiscalía Metropolitana OrienteAmparo NogueraMercado Financiero

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Avioneta que combatía incendio forestal capotó en Lebu

    Hombre queda en prisión preventiva tras ser acusado de secuestrar y agredir a su ex pareja en Alto Hospicio

    Combaten incendio forestal en Reserva Nacional Ñuble y declaran alerta roja comunal en Pinto

    Machado apoya manifestaciones en Irán y acusa “infiltración” del régimen en sistemas criminales en América Latina

    Israel advierte ataque inminente contra infraestructura de Hezbolá en el sur del Líbano

    Conaf se encuentra combatiendo doce incendios forestales en seis regiones del país

    Lo más leído

    1.
    Presidente Boric, a dos meses de dejar La Moneda: “La izquierda que solamente le echa la culpa al adversario está condenada a diluirse”

    Presidente Boric, a dos meses de dejar La Moneda: “La izquierda que solamente le echa la culpa al adversario está condenada a diluirse”

    2.
    Municipalidad de Ñuñoa presenta recurso de protección por cierre de calles durante concierto de Bad Bunny

    Municipalidad de Ñuñoa presenta recurso de protección por cierre de calles durante concierto de Bad Bunny

    3.
    Un periodista, ex director de diarios y ex ejecutivo de CMPC, asoma como ministro de Defensa: Guillermo Turner

    Un periodista, ex director de diarios y ex ejecutivo de CMPC, asoma como ministro de Defensa: Guillermo Turner

    4.
    Conaf reporta aumento de expulsiones de turistas en Parque Nacional Torres del Paine

    Conaf reporta aumento de expulsiones de turistas en Parque Nacional Torres del Paine

    5.
    En internación provisoria adolescente de 16 años que lanzó líquido acelerante a docente del INBA en 2025

    En internación provisoria adolescente de 16 años que lanzó líquido acelerante a docente del INBA en 2025

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Combaten incendio forestal en Reserva Nacional Ñuble y declaran alerta roja comunal en Pinto

    Combaten incendio forestal en Reserva Nacional Ñuble y declaran alerta roja comunal en Pinto

    Conaf se encuentra combatiendo doce incendios forestales en seis regiones del país

    Conaf se encuentra combatiendo doce incendios forestales en seis regiones del país

    Controlan incendio en Machalí, cercano a reserva nacional Río los Cipreses

    Controlan incendio en Machalí, cercano a reserva nacional Río los Cipreses

    Avioneta que combatía incendio forestal capotó en Lebu
    Chile

    Avioneta que combatía incendio forestal capotó en Lebu

    Hombre queda en prisión preventiva tras ser acusado de secuestrar y agredir a su ex pareja en Alto Hospicio

    Combaten incendio forestal en Reserva Nacional Ñuble y declaran alerta roja comunal en Pinto

    El trueque de Andrés Echeverría: dejar la gestión de fondos para blindar Fundamenta
    Negocios

    El trueque de Andrés Echeverría: dejar la gestión de fondos para blindar Fundamenta

    Enrique Marshall, presidente del Fondo Autónomo de Protección Previsional: “La instalación debería completarse a mitad de este año”

    Bernardo Larraín: “El principal desafío de Kast es que el gobierno de emergencia conjugue dos palabras: gestionar y reformar”

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia
    Tendencias

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia

    La guía definitiva para lavar mejor tu ropa y que quede oliendo bien

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio

    El “clásico del mundo” nunca falla: Barcelona vence al Real Madrid y retiene el título de la Supercopa española
    El Deportivo

    El “clásico del mundo” nunca falla: Barcelona vence al Real Madrid y retiene el título de la Supercopa española

    Sigue sin saber de derrotas: Esteban González empata en su debut con el Querétaro en la Liga MX

    Repasa la victoria del Barcelona sobre el Real Madrid en la final de la Supercopa de España

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Angelo Pierattini recibe alta médica tras accidente vehicular: ”Fue un milagro salir de ahí"
    Cultura y entretención

    Angelo Pierattini recibe alta médica tras accidente vehicular: ”Fue un milagro salir de ahí"

    Muere Bob Weir, guitarrista y miembro fundador de la banda Grateful Dead

    Por qué no me hice sacerdote: un relato de Jaime Bayly

    Machado apoya manifestaciones en Irán y acusa “infiltración” del régimen en sistemas criminales en América Latina
    Mundo

    Machado apoya manifestaciones en Irán y acusa “infiltración” del régimen en sistemas criminales en América Latina

    Israel advierte ataque inminente contra infraestructura de Hezbolá en el sur del Líbano

    “No tienen moral para señalar a Cuba en nada”: Díaz-Canel tras advertencia de Trump

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil