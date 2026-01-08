SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Diputado Videla denuncia que sufrió intento de estafa: modus operandi fue similar al que afectó a Amparo Noguera

    El parlamentario reveló que delincuentes buscaron la forma de acceder a su cuenta bancaria. Hizo la denuncia ante la PDI en el Congreso.

    Por 
    Javiera Arriaza
     
    Felipe Alcafus

    Luego de conocerse el caso de la actriz Amparo Noguera, quien fue víctima de una millonaria estafa por una banda criminal, el diputado independiente Sebastián Videla reveló haber vivido una experiencia similar.

    Fue a través de su cuenta de Instagram que el parlamentario detalló parte de la situación que vivió: “Delincuentes haciéndose pasar por funcionarios de la CMF intentaron estafarme, asegurando falsamente que tenían un convenio con Santander Chile”.

    Claramente, no caí y lo denuncié. ¡Miren hasta el final! Lamento profundamente lo ocurrido con la actriz Amparo Noguera, quien fue víctima de una estafa por $700 millones. Precaución, por favor. No se dejen engañar y denuncien estos delitos", señaló el diputado.

    La descripción es de un video donde se observa al diputado mantener la conversación con el sujeto que intentó estafarlo. Hasta que en un momento le pregunta: “¿De qué cárcel me está llamando?”, lo que provoca que el individuo lo insulte y corte la llamada.

    El parlamentario comentó luego a La Tercera que “es una situación lamentable, porque ya me había pasado, hemos denunciado esto, y por supuesto esto viene de la cárcel. Acabo de hacer la denuncia acá en la Policía de Investigaciones, acá en el Congreso, para que se investigue este hecho, y que por supuesto no siga pasando, ya que hay muchas personas, lamentablemente adultos mayores, que caen en esto; les sacan muchos recursos de sus cuentas”.

    Los detalles del intento de estafa

    Según detalló el parlamentario, el intento de estafa se dio cuando “iba saliendo de una reunión en la Cámara y me llamaron diciéndome que era un funcionario de la CMF y que era aparte también agente de Banco Santander, que habían bloqueado mi cuenta del banco, a lo cual él me manifestaba que podía ayudarme a desbloquearla”.

    “De hecho, me dio el nombre de un agente, que efectivamente sale en Internet, en Google, en algunas páginas, entonces era como muy creíble. Obviamente, nos dimos cuenta de que era una estafa, y comenzamos a grabar para tener evidencia de esto, e hicimos la denuncia”, explicó Videla.

    “A diferencia de otra estafa, como dando muchos datos específicos míos, y también ya decir que son un agente en banco, ustedes dan una página, tienen una web, como que eso fue como, es como muy creíble”, precisó el parlamentario.

    La estafa a Amparo Noguera

    La actriz Amparo Noguera fue estafada por cerca de $700 millones de pesos por una banda que operaría desde la cárcel de La Serena.

    Este miércoles los siete integrantes de la organización fueron detenidos, correspondientes a cuatro hombres y tres mujeres de nacionalidad chilena. Asimismo, cuatro fueron arrestados en Santiago, dos en La Serena y uno en Iquique.

    Más sobre:Cristóbal VidelaEstafaAmparo Nogueradelincuencia

