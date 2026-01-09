Los detalles de cómo operaba la banda de falsos ejecutivos y policías que estafaban desde la cárcel

Se hacían pasar por ejecutivos bancarios que alertaban a sus “clientes” de estafas y delitos financieros. También fingían ser policías y funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que iban precisamente en ayuda de los mismos “clientes”.

La Fiscalía informó esta semana la detención de una banda criminal, integrada por 13 personas (tres de ellas se encuentran cumpliendo condena en una cárcel de La Serena), que engañó a un selecto grupo de mujeres por casi $1.000 millones de pesos y el subprefecto David Castro, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana de la PDI, dio detalles de cómo operaban los sujetos y cómo se desarrolló la investigación que finalmente permitió su detención.

La banda operaba desde el interior de recintos penitenciarios y entre las víctimas se encuentra la actriz Amparo Noguera. Castro se refirió específicamente al modus de “secuestro piscológico” que utilizaron los delincuentes, detallando cómo abordaban a la víctima y qué hacían para mantener el contacto y concretar el delito.

“En este caso en particular se habla de una forma como un secuestro psicológico porque estos delincuentes, estas personas, envuelven a la víctima indicándole que ellos además de ser posibles víctimas de un fraude por parte de alguna organización internacional, también señalan que es posible que estén involucrados familiares y también alguna persona del banco”, indicó en entrevista con radio ADN.

Estas personas, añadió el subprefecto, “mantienen información privilegiada de las víctimas, de sus productos bancarios, la cantidad de dinero que mantienen, entonces el delincuente genera una confianza con la víctima y a su vez una desconfianza con su entorno y eso es lo que se puede hablar como un secuestro de una forma porque lo envuelven, se mantiene como una burbuja a esta persona”.

Junto con esto, Castro reveló que es muy posible que haya más personas involucradas en las estafas, dada la información que tenían los delincuentes de sus objetivos. Pero señaló que eso es materia de investigación.

“La verdad es que nosotros estamos en este momento en una etapa de investigación, es muy probable que existan otras personas que están participando”, señaló. “Puede ser algún funcionario del banco o a lo mejor algún hacker que haya obtenido esta información privilegiada y se la haya vendido a estas personas que son parte de la organización delictual", sostuvo. “Eso es por el momento una hipótesis”, indica.

“No lo descartamos, pero es probable que pueda estar entre estas cosas, entre un hacker o en su efecto entre algún ejecutivo o funcionario del banco que haya entregado esta información”, afirmó.

Cuando estos falsos ejecutivos bancarios iban a las viviendas o se juntaban con las víctimas, añadió, siempre habían transferencias y entregas de dinero en efectivo y además entregaban sus productos bancarios como tarjetas de crédito y débito.

“Por lo tanto, estos mismos delincuentes después iban a cajeros automáticos, hacían giros de dinero y a su vez también concurrían a algunos centros comerciales a efectuar compras físicas y por otra parte también por internet, generalmente de diferentes especies de valor”, señaló.

Sobre esos retiros de grandes sumas de dinero también se está levantando la información y verificando los protocolo de los bancos para ver cómo actuaron, “porque efectivamente frente a una cierta cantidad de dinero a lo menos debería generar una alerta”.

En esto, advirtió que posiblemente no es la primera vez que esta banda delictual llevara a cabo una estafas así. “Si bien tenemos la primera denuncia en el mes de octubre con respecto a esto, pero ya -esto con la investigación se va a determinar- yo creo que estas personas están operando de hace más de dos años, en algunos casos”, señaló.

El subprefecto indicó que han logrado recuperar hasta ahora parte del dinero estafado. “Entre las especies, vehículos y dinero en efectivo, hay más de 250 millones recuperados aproximadamente. Y eso es lo que tienen que ver después la formalización y ahí, la fiscalía, qué es lo que va a pasar con ese dinero para entregárselo a las víctimas”, indicó.

En esa línea, Castro recordó a las personas que nunca deben entregar datos personales.

“Lo primero, y lo que siempre se dice, jamás entregar claves, jamás entregar contraseñas a terceras personas que nos llaman por teléfono. Cuando uno recibe un llamado telefónico, no se debe asustar, tiene que mantener la calma, hablar con la persona, pero si ya empieza a manifestar que necesita que le entreguen antecedentes de algún familiar o que necesita que le entreguen antecedentes de sus claves, o de que hay un fraude de por medio y que es necesario obtener cierta información, ahí sí se debe cortar la llamada y hacer las consultas directamente con el ejecutivo o con el banco directamente, para poder verificar si esta llamada es o no es efectiva”, sostuvo.