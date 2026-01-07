SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Siete detenidos tras operativo contra banda criminal dedicada a las estafas: sujetos se hacían pasar por funcionarios de la PDI y la CMF

    Las autoridades detallaron que la banda se encontraba conformada por 13 sujetos, tres de los cuales operaban desde el interior de la cárcel. Otros tres individuos se mantienen prófugos.

    Claudio Portilla 
    Claudio Portilla

    Siete detenidos dejó un operativo policial enfocado en desbaratar una banda criminal dedicada a la estafas y que operaba con sujetos desde el interior de recintos penitenciarios.

    La investigación se inició en octubre del 2025, luego de la denuncia de una primera víctima, la cual sufrió un perjuicio de cerca de $500 millones.

    Según detalló, la fiscal de Ñuñoa-Providencia, Alejandra Godoy, “nos percatamos de que estos teléfonos estaban operando desde el interior de la cárcel, por lo que empezamos a pesquisar, a continuación de eso nos dimos cuenta que se produce un segundo hecho, luego un tercer hecho, luego un cuarto hecho, vale decir, acá hay varias víctimas involucradas”.

    Las víctimas serían en su mayoría mujeres, con importantes sumas de dinero en sus cuentas bancarias detallaron las autoridades. “Nos damos cuenta de que se trata de una red criminal que está operando no sólo desde el interior del penal, sino que tiene brazos operativos fuera del penal y que están absolutamente interconectados, cada uno con roles definidos, en donde concurren a los domicilios de las víctimas, les solicitan sus productos bancarios, incluso especies y bienes de valor”.

    De acuerdo a lo que detalló, al concurrir a los domicilios los sujetos se hacían pasar por funcionarios de la CMF (Comisión para el Mercado Financiero) o de la Policía de Investigaciones y les decían que estaban siendo seguidos por una banda internacional.

    “Le solicitaba que para evitar el fraude retiraran su dinero de los bancos y que este mismo tenía que ser entregado a personal de la PDI que concurriría a los domicilios a buscarlo. De esta manera las víctimas entregaban el dinero además de sus productos bancarios y otras especies de valor que mantenían”, detalló el subprefecto David Castro, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana.

    A raíz del operativo se logró la detención de siete personas, cuatro hombres y tres mujeres, todos de nacionalidad chilena. Además se identificó que la banda estaría compuesta por 13 personas, los siete detenidos, 3 imputados que ya estaban en prisión y tres sujetos que permanecen prófugos.

    Además, se logró la incautación de más de $100 millones en efectivo, cinco vehículos, teléfonos celulares y otros elementos, entre los que se encuentra incluso un ramo hecho con billetes. Además se incautaron nueve celulares desde el interior del penal de La Serena.

    El seremi de Seguridad Pública, Alejandro Jiménez, destacó el operativo apuntando que “en la medida que tengamos unas instituciones robustas, técnicas y eficientes vamos a lograr desbaratar, por cierto, no sólo este crimen sino otros crímenes que se están cometiendo en conjunto desde las cárceles con personas en el exterior”.

