SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Contraloría advierte que pacientes de urgencia de Hospital San José pueden esperar hasta 18 horas para ser atendidos

    El organismo fiscalizador detectó, además, a funcionarios con licencia médica por más de ocho años.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    La Contraloría General de la República (CGR) realizó una fiscalización en terreno en la Urgencia del Hospital San José, durante el turno nocturno del 12 de noviembre de 2025, donde se advirtió que 44 pacientes fueron atendidos tras esperar entre cinco y 17 horas.

    Según explicaron desde el organismo fiscalizador, estas esperas se produjeron luego de que los pacientes fueran categorizados. Cabe recordar que los sistemas de urgencia del país funcionan con categorización de las dolencias que aquejan al paciente, dividiéndose en cinco tipos, siendo la C1, que es el riesgo vital, hasta la C5, donde no califica como urgente.

    Si bien desde Contraloría no especifican el grado de urgencia de los pacientes, enfatizan que entre los hallazgos existen 44 personas que esperaron entre cinco a 17 horas. Asimismo, otras 24 personas esperaron entre cinco y 18 horas, sin embargo, se retiraron de la Unidad de Urgencia sin haber recibido atención médica.

    Mientras que cinco personas no fueron categorizadas y tampoco habrían sido atendidas, conforme a los datos de atención de urgencia proporcionados por el propio recinto.

    Durante la fiscalización, también, se comprobó que un paciente fue categorizado a las 19.20 horas del 12 de noviembre y fue atendido a las 03.35 del día siguiente. “El equipo de funcionarios de la CGR advirtió que dicha persona estaba esperando recostada en el piso, cerca de su silla de ruedas, en un sector del estacionamiento, sin que funcionarios del recinto asistencial le brindaran algún tipo de atención”, mencionaron desde la Contraloría.

    Se verificó, además, que 38 personas se encontraban hospitalizadas en la urgencia del recinto en espera de camas. En ese contexto, se estableció que algunas de ellas se encontraban en camillas al lado de los tableros eléctricos, lo que constituye un riesgo para los pacientes y el personal del recinto asistencial.

    A la vista de estos hallazgos, la Contraloría ordenó al Servicio de Salud Metropolitano Norte instruir un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades derivadas de las irregularidades detectadas.

    Licencias de funcionarios por más de ocho años

    En el informe número uno del 2026, se menciona también un hallazgo relacionado con la asistencia del personal del servicio de urgencia del Hospital San José, que señaló que cuatro funcionarias se encuentran con licencias médicas por hasta 8,8 años.

    En los registros de control aparecen permanentemente como no disponibles para asignación de turnos, situación que trae como consecuencia una disminución de las capacidades operativas de la referida unidad. También se advirtió la falta de oportunidad en la actuación del hospital para hacer frente a ausencias prolongadas de funcionarios de ese establecimiento.

    Por otra parte, se detectó la existencia de un pabellón no operativo en la Unidad de Urgencia, por lo que el hospital informó que confeccionará e implementará un plan de mejora para potenciar la capacidad operativa de los pabellones asignados a esa unidad.

    Además, durante la visita inspectiva se advirtieron diversas deficiencias en la infraestructura del hospital y de equipamiento, todo lo cual afecta la correcta atención de los usuarios del establecimiento. Así, se determinó la existencia de baños en mal estado, falta de puertas, deficiencias en la climatización, monitores con desperfectos, camillas deterioradas y con problemas, entre otras.

    Considerando estos antecedentes, la Contraloría dio un plazo de 60 días hábiles al recinto asistencial para adoptar las medidas que resulten necesarias para mejorar la capacidad operativa de su unidad de urgencias, así como para implementar las acciones respectivas ante las ausencias del personal de turnos, para fortalecer la atención de los usuarios.

    Más sobre:Contraloría General de la RepúblicaContraloríaHospital San JoséUrgencias

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Clayton Walker, ejecutivo de la gigante minera Rio Tinto: “Queremos crecer en Chile“

    DPP afina estrategia de defensa del exyerno de Chuñil e imputado no ha vuelto a declarar

    Homenajes, reconocimientos y un chiste incómodo: así fueron los Premios Caleuche 2026

    Roban celulares desde tienda de telefonía en San Miguel: avalúo de las especies superaría los $50 millones

    Diputados electos del PDG critican dichos de Lautaro Carmona (PC) por su apoyo al régimen cubano

    Desde la DC hasta el PC: oficialismo respalda la inscripción de candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

    Lo más leído

    1.
    Luz roja en Las Condes: el crítico informe de semaforización con 100 puntos considerados de “riesgo vital”

    Luz roja en Las Condes: el crítico informe de semaforización con 100 puntos considerados de “riesgo vital”

    2.
    Fiscal Carmen Gloria Wittwer: “Sin Ángela Vivanco no estaríamos hablando de la trama bielorrusa”

    Fiscal Carmen Gloria Wittwer: “Sin Ángela Vivanco no estaríamos hablando de la trama bielorrusa”

    3.
    Gobierno y Carabineros inician recalificación de seguridad de 19 estadios y se alistan guardias especializados para el fútbol

    Gobierno y Carabineros inician recalificación de seguridad de 19 estadios y se alistan guardias especializados para el fútbol

    4.
    Actores Osvaldo Silva y Cecilia Cucurella sufren el robo de su vehículo en Recoleta: él fue herido por los asaltantes

    Actores Osvaldo Silva y Cecilia Cucurella sufren el robo de su vehículo en Recoleta: él fue herido por los asaltantes

    5.
    Quiénes son los aspirantes a liderar la Fiscalía Centro Norte que expondrán este lunes en la Corte

    Quiénes son los aspirantes a liderar la Fiscalía Centro Norte que expondrán este lunes en la Corte

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    Perplexity remece la guerra de la IA: firma alianza con Microsoft tras demanda de Amazon

    Perplexity remece la guerra de la IA: firma alianza con Microsoft tras demanda de Amazon

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Servicios

    ¿Cuándo es la vuelta a clases de los colegios? Revisa el calendario escolar 2026

    ¿Cuándo es la vuelta a clases de los colegios? Revisa el calendario escolar 2026

    Confirman fechas de pago del Aporte Familiar Permanente: cómo consultar si corresponde recibir el ex Bono Marzo

    Confirman fechas de pago del Aporte Familiar Permanente: cómo consultar si corresponde recibir el ex Bono Marzo

    Sube la Pensión Garantizada Universal: este es el nuevo monto de la PGU

    Sube la Pensión Garantizada Universal: este es el nuevo monto de la PGU

    DPP afina estrategia de defensa del exyerno de Chuñil e imputado no ha vuelto a declarar
    Chile

    DPP afina estrategia de defensa del exyerno de Chuñil e imputado no ha vuelto a declarar

    Contraloría advierte que pacientes de urgencia de Hospital San José pueden esperar hasta 18 horas para ser atendidos

    Roban celulares desde tienda de telefonía en San Miguel: avalúo de las especies superaría los $50 millones

    Mantoverde retoma operaciones y afirma que espera producir entre 50% y 75% de lo normal
    Negocios

    Mantoverde retoma operaciones y afirma que espera producir entre 50% y 75% de lo normal

    Exgerente general de factoring de Alcaíno y Fischer por fraude: “Me vi en la obligación de responder este ataque perverso”

    Sebastián Edwards: “Chile y la Argentina, funcionando a toda máquina, harían que esta parte del Cono Sur sea imparable”

    Qué es el ICE, la polémica agencia del gobierno de Trump para capturar migrantes
    Tendencias

    Qué es el ICE, la polémica agencia del gobierno de Trump para capturar migrantes

    Por qué EEUU necesita reforzar sus defensas aéreas en Medio Oriente antes de un potencial ataque a Irán, según reportes

    Quién es Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica

    ¿Peligra la localía de la U en el Estadio Nacional? La firme postura del IND sobre los actos de violencia ante Audax
    El Deportivo

    ¿Peligra la localía de la U en el Estadio Nacional? La firme postura del IND sobre los actos de violencia ante Audax

    “Le di vuelta la mano al técnico”: el mensaje de Paulo Díaz a Marcelo Gallardo en su retorno a la titularidad en River

    “No fue posible reunir los recursos”: selección chilena de Balonmano Playa se baja de torneo y critica a la Federación

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Homenajes, reconocimientos y un chiste incómodo: así fueron los Premios Caleuche 2026
    Cultura y entretención

    Homenajes, reconocimientos y un chiste incómodo: así fueron los Premios Caleuche 2026

    ¿Bad Bunny el nuevo Rey del Pop? el impacto por su noche histórica en los Grammy

    Gabriel Díaz, presidente de la Academia de Cine: “El ministro Francisco Undurraga llega en un excelente momento para el cine chileno”

    “Un espíritu pionero”: Lula destaca logros de Bachelet y celebra su su candidatura a la ONU
    Mundo

    “Un espíritu pionero”: Lula destaca logros de Bachelet y celebra su su candidatura a la ONU

    Triunfo de Laura Fernández consolida giro a la derecha de Costa Rica: ¿Qué sigue tras su anuncio de “cambio profundo”?

    Los detalles y temas clave del viaje de Petro a EE.UU. para reunirse con Trump en la Casa Blanca

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?
    Paula

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?

    Tejiendo oportunidades: La iniciativa que impulsa la independencia de mujeres a través del tejido

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”