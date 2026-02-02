Contraloría advierte que pacientes de urgencia de Hospital San José pueden esperar hasta 18 horas para ser atendidos

La Contraloría General de la República (CGR) realizó una fiscalización en terreno en la Urgencia del Hospital San José, durante el turno nocturno del 12 de noviembre de 2025, donde se advirtió que 44 pacientes fueron atendidos tras esperar entre cinco y 17 horas .

Según explicaron desde el organismo fiscalizador, estas esperas se produjeron luego de que los pacientes fueran categorizados. Cabe recordar que los sistemas de urgencia del país funcionan con categorización de las dolencias que aquejan al paciente, dividiéndose en cinco tipos, siendo la C1, que es el riesgo vital, hasta la C5, donde no califica como urgente.

Si bien desde Contraloría no especifican el grado de urgencia de los pacientes, enfatizan que entre los hallazgos existen 44 personas que esperaron entre cinco a 17 horas. Asimismo, otras 24 personas esperaron entre cinco y 18 horas , sin embargo, se retiraron de la Unidad de Urgencia sin haber recibido atención médica.

Mientras que cinco personas no fueron categorizadas y tampoco habrían sido atendidas, conforme a los datos de atención de urgencia proporcionados por el propio recinto.

Durante la fiscalización, también, se comprobó que un paciente fue categorizado a las 19.20 horas del 12 de noviembre y fue atendido a las 03.35 del día siguiente. “El equipo de funcionarios de la CGR advirtió que dicha persona estaba esperando recostada en el piso, cerca de su silla de ruedas, en un sector del estacionamiento, sin que funcionarios del recinto asistencial le brindaran algún tipo de atención”, mencionaron desde la Contraloría.

Se verificó, además, que 38 personas se encontraban hospitalizadas en la urgencia del recinto en espera de camas. En ese contexto, se estableció que algunas de ellas se encontraban en camillas al lado de los tableros eléctricos, lo que constituye un riesgo para los pacientes y el personal del recinto asistencial.

A la vista de estos hallazgos, la Contraloría ordenó al Servicio de Salud Metropolitano Norte instruir un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades derivadas de las irregularidades detectadas.

Licencias de funcionarios por más de ocho años

En el informe número uno del 2026, se menciona también un hallazgo relacionado con la asistencia del personal del servicio de urgencia del Hospital San José, que señaló que cuatro funcionarias se encuentran con licencias médicas por hasta 8,8 años.

En los registros de control aparecen permanentemente como no disponibles para asignación de turnos, situación que trae como consecuencia una disminución de las capacidades operativas de la referida unidad. También se advirtió la falta de oportunidad en la actuación del hospital para hacer frente a ausencias prolongadas de funcionarios de ese establecimiento.

Por otra parte, se detectó la existencia de un pabellón no operativo en la Unidad de Urgencia, por lo que el hospital informó que confeccionará e implementará un plan de mejora para potenciar la capacidad operativa de los pabellones asignados a esa unidad.

Además, durante la visita inspectiva se advirtieron diversas deficiencias en la infraestructura del hospital y de equipamiento, todo lo cual afecta la correcta atención de los usuarios del establecimiento. Así, se determinó la existencia de baños en mal estado, falta de puertas, deficiencias en la climatización, monitores con desperfectos, camillas deterioradas y con problemas, entre otras.

Considerando estos antecedentes, la Contraloría dio un plazo de 60 días hábiles al recinto asistencial para adoptar las medidas que resulten necesarias para mejorar la capacidad operativa de su unidad de urgencias, así como para implementar las acciones respectivas ante las ausencias del personal de turnos, para fortalecer la atención de los usuarios.