Contraloría inicia auditoría en procesos de la CNE tras error metodológico en tarifas eléctricas

La Contraloría General de la República (CGR) anunció que iniciará una auditoría en los procesos de la Comisión Nacional de Energía (CNE) tras la revelación de la detección de un error metodológico en las fijaciones de las tarifas de eléctricas.

“En relación con los hechos de público conocimiento, relativos al informe preliminar de la Comisión Nacional de Energía, la Contraloría General, a través de su Departamento de Investigaciones Especiales, iniciará de inmediato una auditoría de procesos en la CNE y demás instituciones intervinientes” señalaron a través de su cuenta en X.

Esta polémica se originó luego de que el pasado martes la CNE incluyera en su Informe Técnico Preliminar para la fijación de precios del primer semestre de 2026 una corrección que admite explícitamente un error metodológico en fijaciones anteriores.

Este es “consistente en la doble aplicación del IPC en períodos anteriores al calcular saldos de los mecanismos de estabilización, lo que encareció indebidamente las cuentas de luz de millones de chilenos”. Además, señalan que las tarifas de la luz “deberían bajar desde enero de 2026”.