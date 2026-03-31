SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Contraloría detecta deficiencias en sistema de alcoholemias del SML: servicio funciona sin supervisión desde 2023

    Desde el organismo fiscalizador encontraron fallas en la seguridad del servicio, con 24 usuarios activos en bases de datos institucionales que no pertenecen al personal vigente.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    La Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de deficiencias en las plataformas tecnológicas y administrativas del Servicio Médico Legal (SML), que involucran la integridad de evidencias forenses y la seguridad de información sensible.

    Mediante una auditoría a sus sistemas informáticos -contenidos en el Informe Final N° 735/2025- se señala que el Sistema Integrado de Gestión de Alcoholemias del Servicio Médico Legal (SIGAL), que registra los exámenes de alcoholemia, funciona sin supervisión del área de informática desde 2023 y tampoco tiene aprobación de nuevas versiones. De esta manera, las revisiones quedaban en manos de un profesional externo contratado a honorarios, quien ya no forma parte de la institución.

    Lo anterior implicaría la imposibilidad de asegurar que la información no haya sido modificada por error o de manera indebida, ni identificar quién realizó eventuales cambios.

    Ante esto, la Contraloría ordenó al SML entregar los antecedentes sobre la implementación de controles que aseguren el registro completo y verificable de las acciones vinculadas al procedimiento de alcoholemia, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del informe.

    Otros hallazgos

    La auditoría estableció que los ingresos, salidas y derivaciones de evidencias tanatológicas se registran en libros de papel, sin exigencias mínimas de información relevante, como la identificación de los médicos responsables. En paralelo, la eliminación de muestras se consigna en planillas Excel sin formato estandarizado, lo que dificulta la trazabilidad e identificación de los intervinientes.

    Lo anterior, señala el informe, “facilita la ruptura de la cadena de custodia y, por ende, expone al material a errores, inconsistencias o alteraciones no detectables, comprometiendo la conservación, disponibilidad, confidencialidad e integridad, debido a la inexistencia de un respaldo sistémico estructurado, dificultando el esclarecimiento de crímenes con resultado de muerte”.

    Seguridad de la información

    En materia de seguridad de la información, el informe identificó 24 usuarios activos en bases de datos institucionales que no pertenecen al personal vigente del SML, lo que involucra riesgos de accesos no autorizados a datos altamente sensibles.

    Además, se detectaron inconsistencias graves en la integridad de los registros, como duplicidad de identificadores y errores en números de Rut de personas peritadas, lo que dificulta acreditar correctamente las pericias realizadas.

    En relación con la infraestructura tecnológica del organismo, se identificaron vulnerabilidades críticas en el SIGAL, derivadas de la obsolescencia y falta de soporte de licencias de software. En paralelo, se detectaron 29 servidores activos sin soporte vigente, de los cuales 19 presentan vulnerabilidades de impacto alto y medio, dejando a los sistemas institucionales expuestos a ciberataques sin posibilidad efectiva de mitigación.

    Más sobre:ContraloríaContraloría General de la RepúblicaSMLServicio Médico Legal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente de Irán asegura a la UE que está dispuesto a frenar la guerra si recibe garantías de que terminarán los ataques

    Detenidos dos estudiantes por lanzar bombas molotov frente al Instituto Nacional

    Jefe de DD.HH. de ONU dice que ley israelí sobre pena de muerte dirigida contra palestinos viola el derecho internacional

    Soy psicólogo y estas son las 5 formas de manipulación que debes reconocer en una relación

    Dejan en prisión preventiva a imputado por la muerte de la conductora de aplicación Camila Ponce en Valparaíso

    Lula confirma a Geraldo Alckmin como vicepresidente en su candidatura para la reelección en 2026

    Lo más leído

    1.
    Steinert disuelve sorpresivamente la Unidad Estratégica y provoca la renuncia del jefe del sistema integrado de seguridad pública

    Steinert disuelve sorpresivamente la Unidad Estratégica y provoca la renuncia del jefe del sistema integrado de seguridad pública

    2.
    Directora removida de SernamEG: “Lo mínimo que hubiese esperado es que dejaran terminar el tratamiento antes de pedir mi renuncia”

    Directora removida de SernamEG: “Lo mínimo que hubiese esperado es que dejaran terminar el tratamiento antes de pedir mi renuncia”

    3.
    Las razones de Justicia para desvincular a tres funcionarias del Plan Nacional de Búsqueda

    Las razones de Justicia para desvincular a tres funcionarias del Plan Nacional de Búsqueda

    4.
    Corte Suprema rechaza recurso de senador Ossandón y deberá pagar honorarios de abogado que lo denunció

    Corte Suprema rechaza recurso de senador Ossandón y deberá pagar honorarios de abogado que lo denunció

    5.
    La desconocida investigación de la Fiscalía por millonario fraude que salpica a altos ejecutivos de BancoEstado

    La desconocida investigación de la Fiscalía por millonario fraude que salpica a altos ejecutivos de BancoEstado

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Irak vs. Bolivia por el repechaje en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Irak vs. Bolivia por el repechaje en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Brasil vs. Croacia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Brasil vs. Croacia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Argentina vs. Zambia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Argentina vs. Zambia en TV y streaming

    Detenidos dos estudiantes por lanzar bombas molotov frente al Instituto Nacional
    Chile

    Detenidos dos estudiantes por lanzar bombas molotov frente al Instituto Nacional

    Dejan en prisión preventiva a imputado por la muerte de la conductora de aplicación Camila Ponce en Valparaíso

    A qué hora y dónde ver a Irak vs. Bolivia por el repechaje en TV y streaming

    Canal 13 cerró el 2025 con una fuerte reducción en sus pérdidas y un alza en sus ingresos
    Negocios

    Canal 13 cerró el 2025 con una fuerte reducción en sus pérdidas y un alza en sus ingresos

    La advertencia de Warren Buffett sobre Irán y el aumento del peligro nuclear

    CMF plantea flexibilización para retiro de las tarjetas de coordenadas en transacciones bancarias

    Soy psicólogo y estas son las 5 formas de manipulación que debes reconocer en una relación
    Tendencias

    Soy psicólogo y estas son las 5 formas de manipulación que debes reconocer en una relación

    Cómo EEUU se prepara para semanas de operaciones terrestres en Irán, según reportes

    Cómo es vivir sin combustible, según el testimonio de 19 cubanos

    Fernando Ortiz revela diálogo con Nicolás Córdova por jugador de Colo Colo tras los amistosos de la Roja
    El Deportivo

    Fernando Ortiz revela diálogo con Nicolás Córdova por jugador de Colo Colo tras los amistosos de la Roja

    En vivo: Italia enfrenta a Bosnia para concretar su sueño de volver al Mundial tras 12 años de ausencia

    En tres ciudades de Chile: los Cóndores ya tienen fecha para su estreno en la Nations Cup

    Joystick “antiestrés”: cómo es el invento chileno que busca reducir la ansiedad al jugar
    Tecnología

    Joystick “antiestrés”: cómo es el invento chileno que busca reducir la ansiedad al jugar

    El abrupto final de Sora: por qué OpenAI decidió apagar su producto más ambicioso desde ChatGPT

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Ciclo de cantautores reúne a los clásicos: García, Gatti, Ubiergo, Barahona y Chinoy
    Cultura y entretención

    Ciclo de cantautores reúne a los clásicos: García, Gatti, Ubiergo, Barahona y Chinoy

    Lanzan tráiler de la película sobre Backrooms: el fenómeno de terror analógico que perturba a Internet

    Centro para las Artes Zoco inicia su Temporada de Piano 2026 con concierto de la pianista alemana Beatrice Berthold

    Presidente de Irán asegura a la UE que está dispuesto a frenar la guerra si recibe garantías de que terminarán los ataques
    Mundo

    Presidente de Irán asegura a la UE que está dispuesto a frenar la guerra si recibe garantías de que terminarán los ataques

    Jefe de DD.HH. de ONU dice que ley israelí sobre pena de muerte dirigida contra palestinos viola el derecho internacional

    Lula confirma a Geraldo Alckmin como vicepresidente en su candidatura para la reelección en 2026

    La palabra no es suficiente: el riesgo de acordar la pensión de alimentos fuera del tribunal
    Paula

    La palabra no es suficiente: el riesgo de acordar la pensión de alimentos fuera del tribunal

    Hablemos de amor: el duelo de una relación sin nombre

    Cómo no tener red de apoyo afecta el bienestar de la niñez