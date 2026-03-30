SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Contraloría detecta más de 1.400 funcionarios reincidentes en irregularidades con licencias médicas y revela patrón de conductas reiteradas

    El informe advierte cruces de información entre organismos públicos y tributarios, evidenciando pagos, actividades laborales y faltas al reposo en distintos periodos, lo que podría traducirse en procesos disciplinarios y eventuales acciones judiciales.

    Por 
    Roberto Martínez
    Licencias médicas

    La tarde de este lunes, la Contraloría General de la República publicó un nuevo informe de auditoría, a escasas horas de que titular del organismo, Dorothy Pérez, revelara en la cuenta pública del ente fiscalizador de 6.311 casos nuevos de funcionarios públicos que habrían vulnerado el reposo médico, al registrar trabajos e ingresos con otros empleadores durante los mismos periodos en que justificaban su ausencia laboral.

    Se trata del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°21 de 2026, que puso el foco en conductas reiteradas en el uso irregular de licencias médicas en el sector público, al detectar que al menos 1.427 funcionarios ya habían sido previamente observados en otras faltas.

    Reincidencias y patrones de conducta

    Según el documento, 862 funcionarios ya habían sido detectados por viajar al extranjero mientras estaban con licencia médica, en el marco del CIC N°9, mientras que 427 fueron previamente observados por asistir a casinos durante su reposo, conforme al CIC N°15.

    A estos se suman 138 casos que presentan ambas conductas, es decir, viajes y apuestas en periodo de licencia.

    Estas cifras configuran un universo de 1.427 funcionarios con antecedentes reiterados, lo que, a juicio del ente contralor, evidencia un patrón de comportamiento persistente y no hechos aislados.

    Percepción de ingresos

    El análisis consideró 48.682 licencias médicas asociadas a estos casos, de las cuales un 72% se emitieron por Fonasa y un 28% por isapres, detectando distintas formas de percepción de ingresos mientras los funcionarios se encontraban con reposo médico.

    En ese contexto, 2.538 personas recibieron remuneraciones, 3.611 percibieron honorarios y 162 registraron ambos tipos de ingresos, ya sea desde el sector público o privado.

    Además, el informe reveló que 150 funcionarios obtuvieron pagos a través de plataformas digitales de servicios, realizando actividades como transporte de pasajeros, reparto de alimentos o encargos, mientras se encontraban con licencia médica.

    Durante la reciente cuenta pública del organismo, la contralora general, Dorothy Pérez, subrayó la gravedad de estos hallazgos, afirmando que se detectaron casos de personas que “no podían asistir a sus funciones en municipios, servicios de salud o ministerios, pero sí desempeñaban labores en el sector privado”.

    Concentración en instituciones clave

    El CIC N°21 también identifica que ciertas instituciones concentran un mayor número de casos, destacando particularmente a la Fundación Integra, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), el Servicio de Salud Concepción, la Universidad de Chile, entre otras, donde se registró una alta cantidad de funcionarios que habrían trabajado durante su periodo de reposo.

    Ante estos antecedentes, la Contraloría informó que notificará a las instituciones involucradas para que inicien procedimientos disciplinarios, los que deberán ser reportados en un plazo de cinco días a través del sistema SIAD.

    Asimismo, los antecedentes fueron remitidos a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y a la Superintendencia de Seguridad Social, junto con el envío de información al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para la eventual determinación de responsabilidades administrativas, civiles o penales.

    Más sobre:Licencias médicasContraloríaFuncionarios públicosReincidentesIrregularidades

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Retraso en pago de sueldos y contribuciones: el complejo momento económico de la DC

    Transparencia en municipios: CPLT alerta por falencias en información sobre compras

    Industriales panaderos anticipan que precio del pan podría subir hasta un 10% por alza de los combustibles

    Oposición abre temporada de fiscalizaciones y completa firmas para sesión de la Cámara por alza de combustibles

    Patricio Cabello, experto en bienestar juvenil: “Lo de Calama da cuenta de una urgente necesidad de atender la salud mental”

    Expulsiones de inmigrantes: la gran apuesta de La Moneda para intentar recuperar el respaldo ciudadano

    Lo más leído

    1.
    La desconocida investigación de la Fiscalía por millonario fraude que salpica a altos ejecutivos de BancoEstado

    La desconocida investigación de la Fiscalía por millonario fraude que salpica a altos ejecutivos de BancoEstado

    2.
    “Si recupera la plata que se le perdió de ProCultura (...)”: Poduje carga contra Orrego tras críticas a suspensión de ciclovía en la Alameda

    “Si recupera la plata que se le perdió de ProCultura (...)”: Poduje carga contra Orrego tras críticas a suspensión de ciclovía en la Alameda

    3.
    Más de 200 voluntarios limpian la orilla del río Mapocho y Orrego afirma que “es parte de la identidad de Santiago”

    Más de 200 voluntarios limpian la orilla del río Mapocho y Orrego afirma que “es parte de la identidad de Santiago”

    4.
    Déficit de $ 1.501 millones complica a Prodemu y tensiona al Ministerio de la Mujer

    Déficit de $ 1.501 millones complica a Prodemu y tensiona al Ministerio de la Mujer

    5.
    Asesino de Calama planificó crimen hace cuatro meses y lo dejó escrito en un cuaderno: PDI califica el hecho como “masacre” y autor arriesga cadena perpetua

    Asesino de Calama planificó crimen hace cuatro meses y lo dejó escrito en un cuaderno: PDI califica el hecho como “masacre” y autor arriesga cadena perpetua

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Servicios

    Anuncian peaje a luca por los feriados de Semana Santa: revisa las rutas y horarios

    Anuncian peaje a luca por los feriados de Semana Santa: revisa las rutas y horarios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Retraso en pago de sueldos y contribuciones: el complejo momento económico de la DC
    Chile

    Retraso en pago de sueldos y contribuciones: el complejo momento económico de la DC

    Transparencia en municipios: CPLT alerta por falencias en información sobre compras

    Oposición abre temporada de fiscalizaciones y completa firmas para sesión de la Cámara por alza de combustibles

    Las estrategia de Toesca para crecer mediante compras suma su tercer objetivo en 2026
    Negocios

    Las estrategia de Toesca para crecer mediante compras suma su tercer objetivo en 2026

    Industriales panaderos anticipan que precio del pan podría subir hasta un 10% por alza de los combustibles

    Comité de Ministros aprueba proyectos de energías renovables por más de US$1.000 millones

    Soy gastroenterólogo y estos son los 4 alimentos que no pueden faltar en mis comidas para tener un estómago saludable
    Tendencias

    Soy gastroenterólogo y estos son los 4 alimentos que no pueden faltar en mis comidas para tener un estómago saludable

    Qué se sabe sobre el intento de Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos

    Qué se sabe sobre el astronauta de la NASA que perdió la capacidad de hablar en el espacio

    Copa de la Liga: la UC explota las licencias de Cobresal para ganar en el norte y mantenerse en la lucha del Grupo B
    El Deportivo

    Copa de la Liga: la UC explota las licencias de Cobresal para ganar en el norte y mantenerse en la lucha del Grupo B

    La UC informa que no podrá recibir hinchas visitantes ante Boca Juniors en el Claro Arena por la Copa Libertadores

    Penal perdido, desahogo e insultos con Palavecino: el intenso partido de Justo Giani ante Cobresal

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa
    Tecnología

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales

    Chilevisión será la nueva casa televisiva del Festival de Olmué hasta 2032
    Cultura y entretención

    Chilevisión será la nueva casa televisiva del Festival de Olmué hasta 2032

    Las cinco claves que definen el nuevo libro de Isabel Allende y las memorias que vienen

    El renacer del lado oscuro: las claves de la nueva serie de Star Wars

    Comunidad Palestina en Chile condena aprobación en Israel de pena de muerte que se aplica solo a palestinos
    Mundo

    Comunidad Palestina en Chile condena aprobación en Israel de pena de muerte que se aplica solo a palestinos

    Parlamento israelí aprueba la nueva ley de pena de muerte que se aplica solo a palestinos

    Por qué Rusia desafía a EE.UU. con el envío de 100 mil toneladas de petróleo a Cuba

    Marcelina Choque Castro: mantener viva la chispa
    Paula

    Marcelina Choque Castro: mantener viva la chispa

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”

    Energía sin comida: el consumo de bebidas energéticas en adolescentes