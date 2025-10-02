SUSCRÍBETE
Nacional

Cordero afirma que “el Ejecutivo coincide” con la fiscalía sobre crimen de Ronald Ojeda y advierte que solicitarán extradiciones

El fiscal Héctor Barros defendió que el ministro venezolano Diosdado Cabello estaría vinculado a la planificación del secuestro y homicidio de Ronald Ojeda.

Shelmmy CarvajalPor 
Shelmmy Carvajal
DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Desde La Pintana, el ministro de Seguridad, Luis Cordero señaló que en La Moneda comparten la línea investigativa del Ministerio Público sobre los responsables del secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, quien fue encontrado en marzo de este año al interior de una maleta en un campamento de Maipú, tras ser forzado a salir el 24 de febrero de su departamento en Independencia por falsos funcionarios de la PDI.

El fiscal Héctor Barros reiteró que la mano derecha de Nicolás Maduro, el ministro de Interior Diosdado Cabello estaría vinculado al asesinato encargado a miembros del Tren de Aragua.

Ante estas declaraciones, el titular de Seguridad partió diciendo que “el Estado de Chile considera que ese delito es extremadamente grave y no es simplemente un homicidio cualquiera, sino que se ejecutó y se elaboró con una estructura logística que otros tipos de secuestros y homicidios en el país no han tenido”.

Sobre la teoría del persecutor, indicó: “El ejecutivo coincide con la opinión del fiscal Barros respecto de que fue un crimen por encargo desde el extranjero y probablemente desde Venezuela“.

A diferencia de las motivaciones políticas que Barros señaló que estarían detrás del crimen, el ministro se alejó de esta teoría y puso el foco en la gravedad del delito.

“Un crimen de esa característica no tiene una consideración política, pero es extremadamente grave que un tercero hubiera encargado desde un Estado extranjero la comisión de un delito en nuestro país”, sostuvo.

Por lo mismo, remarcó que “el que encarga un crimen, que se comete en Chile, aunque no hubiese pisado territorio chileno, Chile va a solicitar sus extradiciones".

