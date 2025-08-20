Cordero por detención en Chile del presunto homicida de Gastón Medina: “Vamos a ver los requerimientos de extradición que vengan de Perú”

Santiago, 4 de julio 2025. El Presidente de la Republica, encabeza consejo de gabinete junto a ministras y ministros de Estado. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Durante la mañana de este miércoles el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió a los procesos de extradición de Alberto Carlos Mejía, quien fue detenido en Colombia y es imputado por el homicidio del denominado “Rey de Meiggs”, así como del del presunto homicida del periodista peruano Gastón Medina, quien fue detenido en Chile y es requerido por la justicia peruana.

Según detalló Cordero, en el caso de Mejía, “el Tribunal de Garantía lo otorgó, el día de ayer inmediatamente la despachó la Corte de Apelaciones, así que por estos días el Ministerio de Relaciones Exteriores lo estará requiriendo a Colombia”, añadiendo que “nosotros creemos que por las relaciones expeditas que tenemos con ambos países, Perú y Colombia, debieran ser procesos también expeditos”.

A pesar de esto, en el caso del sujeto sindicado como responsable del homicidio de Gastón Medina, Cordero detalló que “también ha sido identificado en el contexto de la comisión de delitos en nuestro país, así que vamos a ver los requerimientos de extradición que vengan de Perú”.

“La cantidad de delitos de los cuales él puede estar involucrado, además del cual fue detenido, forma parte de la investigación”, mencionó.

El ministro de Seguridad explicó además que el sujeto fue detenido tras cometer delitos relacionados con la Ley de Drogas (20.000), añadiendo que “se requirió su identificación, su identificación se apreció que era falsa. La policía de investigaciones hizo las indagaciones adicionales y pudo percatarse de su verdadera identidad, pero en segundo lugar que tenía difundida alerta roja por parte de Interpol”.

“Lo que procede en el caso de las extradiciones es el requerimiento de la extradición desde Perú hacia Chile, primero con el trámite judicial allá y luego el requerimiento hacia acá”, apuntó Cordero, añadiendo que “es otro ejemplo del trabajo de cooperación policial que existe en la región para combatir organizaciones criminales”.