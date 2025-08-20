SUSCRÍBETE
Mundo

Capturan en Chile a presunto homicida del periodista peruano Gastón Medina

Según la policía peruana, el sujeto, de nacionalidad venezolana, fue detenido el lunes en la comuna de Maipú. Es investigado por el ataque a tiros contra el comunicador, registrado el pasado 20 de enero en la ciudad de Ica, en el suroeste de ese país.

Cristóbal Palacios 
Cristóbal Palacios
El periodista Gastón Medina fue abatido a tiros el pasado 20 de enero en la ciudad peruana de Ica.

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó este martes la detención en Chile de un sujeto de nacionalidad venezolana, investigado en ese país por ser el presunto homicida del periodista Gastón Medina Sotomayor, propietario y director de Cadena Sur TV, quien fue abatido a tiros frente a su vivienda el pasado 20 de enero, en la ciudad de Ica, en el suroeste peruano.

Según medios peruanos, se trata de Olfran Domingo Rivas Ramos, alias Pancho, quien habría sido aprehendido la noche del lunes por autoridades chilenas, durante una inspección de rutina en la comuna de Maipú, en Santiago.

De acuerdo con la cadena RPP, durante las diligencias, el detenido dijo pertenecer a la agrupación “Piratas de Aragua” y que venía siendo buscado por el delito de homicidio en contra del comunicador Gastón Medina.

Asimismo, informaron que las autoridades peruanas se encuentran coordinando con Chile el traslado del detenido a Perú.

El caso

Gastón Medina fue asesinado de varios disparos el pasado 20 de enero, en el exterior de su casa emplazada en el sector de San Isidro, en la ciudad de Ica.

El ataque lo habría realizado un solitario agresor, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta. Este atacó al locutor radial y empresario de las comunicaciones cuando salía rumbo a su trabajo. En esa ocasión, vecinos aseguraron haber escuchado hasta ocho disparos.

El periodista fue trasladado de urgencia al Hospital Félix Torrealva Gutiérrez, donde falleció producto de la gravedad de sus heridas.

Según cifras de la Federación Internacional de Prensa (FIP), Medina Sotomayor es el primer periodista en ser asesinado en casi una década en Perú.

Aunque se desconoce la motivación del homicidio, desde la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) de Perú se indicó “este lamentable hecho ocurre luego que el broadcaster viniera informando en su programa, con su estilo critico y mordaz, presuntas irregularidades al interior del Gobierno Regional de Ica, Municipalidad Provincial de Ica, Corte Superior de Justicia de Ica y denunciar a las mafias de extorsionadores a colectiveros”.

Por su parte, el abogado de Medina, Wilmer Quispe, aseguró que el comunicador “estaba muy amenazado de muerte, nosotros necesitamos una investigación profunda de la policía nacional”. Agregó que el dueño de Cadena Sur TV enfrentaba “muchos procesos judiciales” que involucran a “personajes públicos” que denunció por supuestas irregularidades.

