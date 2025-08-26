SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Cordero por libertad de ex DINA José Zara Holger: “Como leales al Estado de Derecho” cumplió condena y debe dejar la cárcel

El ministro de Seguridad enfatizó que el crimen contra el general Carlos Prats fue "una demostración de traición a quien lideraba los destinos del Ejército”.

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió a la excarcelación de José Zara Holger, el exbrigadier quien salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa.

El secretario de Estado fue consultado y recalcó que “la dictadura estuvo llena de crímenes horrorosos. Pero en el caso del crimen del general Pratt, no solo fue un crimen horroroso, sino que fue una demostración de traición a quien lideraba los destinos del Ejército”.

Sin embargo, indicó que desde el gobierno el mandato ha sido “reivindicar el Estado de Derecho por sobre la fuerza”. “Y como leales al Estado de Derecho, una vez que se cumplen las condenas, las personas deben retirarse de los centros penitenciarios”, añadió el ministro.

“En el caso Pratt, se obtuvieron condenas, entre otras cosas, por la persistencia de su familia. Y por los abogados y abogadas que participaron activamente en ese caso”, afirmó.

En esa línea, Cordero destacó que: “Lo clave en ese caso es que se condenó a los autores de ese crimen. Quedó en evidencia la traición a esa alta autoridad. Y además de eso, se demostró la forma y modo en que la dictadura actuó contra sus opositores”.

Por su parte, la ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano, apuntó, alineada con Cordero, que “el asesinato del General Prats fue un magnicidio horrible. Quien lo ejecutó pasó por la Justicia y la Justicia le asignó una cantidad de tiempo de pena. Eso se cumple y, bueno, eso pasa con cualquier persona que delinque, que si cumple la pena, sale libre. Por lo tanto, es un tema de la Justicia”.

“Eso no quita de que el país, y es bueno que las nuevas generaciones también lo sepan, en momentos que nadie quisiera volver a revivir jamás, se asesinó en otro país, fuera de Chile, al comandante en jefe del Ejército en ese momento. Eso fue un magnicidio y, por lo tanto, no tengo mucho más que agregar a este hecho”, sentenció la secretaria de Estado.

Más sobre:Luis CorderoAdriana DelpianoJosé Zara HolgerCarlos Prats

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Kast responde a Jara por críticas a eliminación de préstamo al Estado en la reforma pensiones

Trump dice que su gobierno buscará la pena de muerte en casos de asesinato en Washington DC

Vuelve el capitán Alatriste: Arturo Pérez-Reverte publicará en septiembre “Misión en París”

Entre premios y el sueño del Oscar: el viaje de la aclamada cinta chilena La Misteriosa Mirada del Flamenco

Detenidos por asalto a servicentro y encerrona a Ernesto Díaz Correa grabaron video festejando con el auto del relator

Cataldo y negativa de universidades privadas de informar sus sueldos: “Estamos en buenos términos con todas las instituciones”

Lo más leído

1.
Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

2.
El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

3.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

4.
Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

5.
Exbrigadier José Zara sale de Punta Peuco tras cumplir condena por asesinato del general Prats y su esposa

Exbrigadier José Zara sale de Punta Peuco tras cumplir condena por asesinato del general Prats y su esposa

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Cómo fueron los ataques incendiarios en Australia que llevaron al país a expulsar al embajador de Irán

Cómo fueron los ataques incendiarios en Australia que llevaron al país a expulsar al embajador de Irán

Servicios

Revisa el monto del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados y cuándo se paga

Revisa el monto del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados y cuándo se paga

Estos son los montos que recibirán los trabajadores públicos por el Aguinaldo de Fiestas Patrias

Estos son los montos que recibirán los trabajadores públicos por el Aguinaldo de Fiestas Patrias

Tren Santiago-Batuco: revisa el recorrido y las comunas donde pasará

Tren Santiago-Batuco: revisa el recorrido y las comunas donde pasará

Revisa el monto del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados y cuándo se paga
Chile

Revisa el monto del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados y cuándo se paga

Detenidos por asalto a servicentro y encerrona a Ernesto Díaz Correa grabaron video festejando con el auto del relator

Estos son los montos que recibirán los trabajadores públicos por el Aguinaldo de Fiestas Patrias

Kast responde a Jara por críticas a eliminación de préstamo al Estado en la reforma pensiones
Negocios

Kast responde a Jara por críticas a eliminación de préstamo al Estado en la reforma pensiones

Coeva de Ñuble aprueba proyecto eólico Los Coihues por US$470 millones: se instalarán 47 aerogeneradores

Adopción de IA: ¿cómo movilizarnos de forma exitosa y oportuna?

Por qué Elon Musk demandó a OpenAI y Apple por supuesta conspiración
Tendencias

Por qué Elon Musk demandó a OpenAI y Apple por supuesta conspiración

Cómo fueron los ataques incendiarios en Australia que llevaron al país a expulsar al embajador de Irán

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

¿Fue una burla? El gesto de Marcelo Díaz en la U que provocó la ira de Javier Correa en Colo Colo previo al Superclásico
El Deportivo

¿Fue una burla? El gesto de Marcelo Díaz en la U que provocó la ira de Javier Correa en Colo Colo previo al Superclásico

Javier Correa calienta el Superclásico y le da con todo a Marcelo Díaz: “Después dicen ser diferentes y muestra la hilacha”

Dónde y a qué hora ver a Celta vs. Betis por la liga española

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha
Finde

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Vuelve el capitán Alatriste: Arturo Pérez-Reverte publicará en septiembre “Misión en París”
Cultura y entretención

Vuelve el capitán Alatriste: Arturo Pérez-Reverte publicará en septiembre “Misión en París”

Entre premios y el sueño del Oscar: el viaje de la aclamada cinta chilena La Misteriosa Mirada del Flamenco

Pobreza, sexo y escándalos: el nuevo documental de Madonna que retrata el ascenso de una estrella

Trump dice que su gobierno buscará la pena de muerte en casos de asesinato en Washington DC
Mundo

Trump dice que su gobierno buscará la pena de muerte en casos de asesinato en Washington DC

Valerii Zaluzhnyi, el exgeneral ucraniano que Washington sondea para reemplazar a Zelensky

Israel defiende el ataque contra el hospital Nasser ante la presencia de una cámara colocada por Hamas

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo