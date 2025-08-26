Cordero por libertad de ex DINA José Zara Holger: “Como leales al Estado de Derecho” cumplió condena y debe dejar la cárcel

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió a la excarcelación de José Zara Holger, el exbrigadier quien salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa.

El secretario de Estado fue consultado y recalcó que “la dictadura estuvo llena de crímenes horrorosos. Pero en el caso del crimen del general Pratt, no solo fue un crimen horroroso, sino que fue una demostración de traición a quien lideraba los destinos del Ejército ”.

Sin embargo, indicó que desde el gobierno el mandato ha sido “reivindicar el Estado de Derecho por sobre la fuerza”. “Y como leales al Estado de Derecho, una vez que se cumplen las condenas, las personas deben retirarse de los centros penitenciarios ”, añadió el ministro.

“En el caso Pratt, se obtuvieron condenas, entre otras cosas, por la persistencia de su familia. Y por los abogados y abogadas que participaron activamente en ese caso”, afirmó.

En esa línea, Cordero destacó que: “ Lo clave en ese caso es que se condenó a los autores de ese crimen. Quedó en evidencia la traición a esa alta autoridad. Y además de eso, se demostró la forma y modo en que la dictadura actuó contra sus opositores”.

Por su parte, la ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano, apuntó, alineada con Cordero, que “el asesinato del General Prats fue un magnicidio horrible. Quien lo ejecutó pasó por la Justicia y la Justicia le asignó una cantidad de tiempo de pena. Eso se cumple y, bueno, eso pasa con cualquier persona que delinque, que si cumple la pena, sale libre. Por lo tanto, es un tema de la Justicia”.