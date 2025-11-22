CORE de Antofagasta aprueba financiamiento de $3,4 millones para renovar monumento natural La Portada

El pasado jueves, el Consejo Regional (CORE) de Antofagasta aprobó la asignación de $3.425 millones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para iniciar la renovación integral del Monumento Natural La Portada, Región de Antofagasta.

Mediante un comunicado, la Corporación Nacional Forestal (Conaf), señaló que “ la iniciativa contempla la construcción y mejora de infraestructura turística, nuevos senderos, áreas de descanso, miradores y medidas de protección para el ecosistema que rodea el emblemático arco natural ”.

Al respecto, la directora regional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Anita Huichaman, señaló: “Este es un paso histórico para la protección y puesta en valor de La Portada. La inversión aprobada nos permitirá mejorar la infraestructura, resguardar el ecosistema y ofrecer una experiencia segura y de calidad a las miles de personas que visitan este Monumento Natural cada año".

La propuesta surgió tras el trabajo de la Comisión Mixta de Sustentabilidad y Relaciones Internacionales / Salud y Medio Ambiente, donde Conaf expuso en detalle las necesidades del monumento natural y el alcance de las obras. Según se explicó, los recursos permitirán mejorar la experiencia de visita y avanzar en la conservación de un sitio que constituye patrimonio geológico y natural de la región.

Con la aprobación del financiamiento, se espera que las obras puedan comenzar una vez cumplidos los procesos administrativos y técnicos, permitiendo iniciar una nueva etapa en la gestión y desarrollo turístico del Monumento Natural La Portada.