SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Corte de Apelaciones ordena a Presidencia entregar los correos de Miguel Crispi por caso Monsalve

Desde La Moneda deberán entregar también los mensajes electrónicos del jefe de gabinete, Carlos Durán.

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza
Santiago 14 de octubre 2024 El Asesor de la Presidencia Miguel Crispi es fotografiado en patio del Palacio de La Moneda. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de la decisión adoptada por el Consejo para la Transparencia y resolvió que Presidencia debe entregar los correos del entonces jefe de asesores del Presidente, Miguel Crispi; y del jefe de gabinete, Carlos Durán, por el caso de Manuel Monsalve.

La solicitud surgió en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados para ratificar la versión entregada por los asesores en torno al caso. En específico, la determinación del tribunal de alzada apunta a las comunicaciones enviadas y recibidas por ambos entre el 14 y el 18 de octubre de 2024, y que guardan relación con las gestiones de reemplazo del exsubsecretario del Interior.

Monsalve salió del cargo por la denuncia de una subalterna en su contra por violación y abuso sexual. En ese contexto, fue el diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical) quien realizó la petición mediante Ley de Transparencia para acceder a los correos de Crispi y Durán, cuyo requerimiento fue denegado en primera instancia por la Presidencia de la República.

Tras esto, el parlamentario escaló la solicitud al Consejo para la Transparencia (CPLT), quien le dio la razón el pasado 6 de mayo. Sin embargo, desde Presidencia insistieron en su punto y, por medio del CDE, activó los mecanismos para interponer un recurso de ilegalidad contra la determinación del CPLT ante la Corte de Apelaciones, invocando que dicha información tiene carácter de reservado.

En la argumentación entregada por Marcelo Chandía Peña, abogado procurador fiscal de Santiago del CDE, señalaron que “efectuada las consultas, se respondió que tales comunicaciones son inexistentes, esto es, ‘los correos electrónicos que digan relación con las gestiones de reemplazo del exsubsecretario Manuel Monsalve’ en el periodo solicitado”.

Respecto a esto la Corte apuntó que el CPLT dio cuenta que esto no fue alegado en el procedimiento administrativo, siendo un “nuevo argumento” y que siendo el caso este “afecta el principio de congruencia procesal”.

El tribunal de alzada dictó que “en definitiva, se rechazará el reclamo de ilegalidad”, por estimarse, que lo resuelto por el Consejo para la Transparencia “acogió el reclamo de amparo de acceso a la información, deducido por el requirente, se ajustó a derecho, al no concurrir la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley N°20.285 las que se relacionan directamente con el artículo 19 N°4 y 5 de la Carta Fundamental. Decisión de Amparo que se encuentra debidamente motivada según se lee de sus numerales 1 y siguientes".

Más sobre:Caso MonsalveManuel MonsalveCorte de Apelaciones

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

A horas del debate: gobierno sale a justificar reproches a Kast y afirma que es por “defensa de la democracia”

Nicolás Maduro lanza una ofensiva y desplegó 25.000 soldados en las fronteras venezolanas

Cordero afirma que el CDE debe definir si llega a la Suprema para impedir que se conozcan correos de Durán y Crispi

Fito Páez explota contra el público peruano en show en Lima: “Esto parece un cementerio” y “a ver si despertamos”

Grau afirma que el Ipom muestra que “la inflación va en una dirección correcta”

Senado aprueba la reforma que eleva los requisitos para el derecho a sufragio de extranjeros

Lo más leído

1.
Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

2.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

3.
Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

4.
Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

5.
Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré
Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Aguinaldo de Fiestas Patrias: esta es la fecha de pago para trabajadores del sector público

Aguinaldo de Fiestas Patrias: esta es la fecha de pago para trabajadores del sector público

Cuándo son las elecciones presidenciales en Chile: estas son las próximas fechas

Cuándo son las elecciones presidenciales en Chile: estas son las próximas fechas

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días
Chile

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

A horas del debate: gobierno sale a justificar reproches a Kast y afirma que es por “defensa de la democracia”

Aguinaldo de Fiestas Patrias: esta es la fecha de pago para trabajadores del sector público

Grau afirma que el Ipom muestra que “la inflación va en una dirección correcta”
Negocios

Grau afirma que el Ipom muestra que “la inflación va en una dirección correcta”

Gobierno proyecta alza de viajes internos para Fiestas Patrias respecto a 2024 y los principales destinos son costeros

Estudio revela que casi el 70% de los trabajadores recibirán aguinaldo de Fiestas Patrias ¿En qué lo gastarán?

Nicolás Maduro lanza una ofensiva y desplegó 25.000 soldados en las fronteras venezolanas
Tendencias

Nicolás Maduro lanza una ofensiva y desplegó 25.000 soldados en las fronteras venezolanas

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Nicolás Massú aborda las claves que marcarán la llave contra Luxemburgo en la Copa Davis
El Deportivo

Nicolás Massú aborda las claves que marcarán la llave contra Luxemburgo en la Copa Davis

¿A quiénes apuntaba Marcelo Bielsa? Las 12 caras proyectables de la Roja que asoman para el Mundial 2030

Las quejas de Brasil tras caer contra Bolivia en El Alto: “Fue completamente antideportivo”

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Fito Páez explota contra el público peruano en show en Lima: “Esto parece un cementerio” y “a ver si despertamos”
Cultura y entretención

Fito Páez explota contra el público peruano en show en Lima: “Esto parece un cementerio” y “a ver si despertamos”

Gamuza, la revelación del bolero chileno lanza “Me faltabas tú”

Lo bueno, lo malo y lo mejorable que dejó el primer show de Lionel Richie en el estadio Claro Arena de la UC

Influencer trumpista Charlie Kirk recibe un disparo durante un evento en una universidad en Utah
Mundo

Influencer trumpista Charlie Kirk recibe un disparo durante un evento en una universidad en Utah

Los Boris files: los documentos que muestran los polémicos contactos de Boris Johnson con Arabia Saudita y Nicolás Maduro

Juicio de Bolsonaro: el magistrado Fux pide la nulidad del proceso por “incompetencia” del Supremo

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté
Paula

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad