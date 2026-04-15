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    Corte de Santiago deniega solicitud de suspender elecciones para rector de la USACH

    Uno de los académicos cuya candidatura fue rechazada, había presentado una solicitud de no innovar y así congelas este proceso, sin embargo fue rechazada.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Universidad de Santiago de Chile (Usach).

    La Corte de Apelaciones Santiago denegó esta jornada la solicitud de suspender las eleccciones para rector de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), por lo que la casa de estudios podrá comenzar este proceso de búsqueda de nuevo rector a partir de hoy.

    Hay que recordar que en noviembre del año pasado el Tricel anuló la elección de Rodrigo Vidal como rector por considerar que el proceso que lo llevó a la rectoría apartó del padrón electoral a un grupo de profesores que debía estar. Y ante esto, dicho tribunal mandató la realización de nuevas elecciones.

    Previo a esta resolución, el desarollo de las elecciones se mantenía incierto, ya que uno de los académicos cuya candidatura fue rechazada, había presentado una orden de no innovar -es decir, pidió congelar las elecciones por considerar que sí estaba habilitado para participar del proceso- lo que podría haber resultado en una suspensión de este proceso

    Sin embargo, desde la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago indicaron que “atendido el mérito de los antecedentes", no existe mérito que justifique la solicitud, por lo que denegaron la orden de no innovar.

    Con esto, finalmente los tres académicos que llegaron a la papeleta para la elección de rector son Pedro Palominos, Andrea Mahn y Cristián Muñoz.

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