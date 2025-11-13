OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Tricel anula definitivamente elección de Rodrigo Vidal como rector de la Usach

    El Tribunal Calificador de Elecciones confirmó el fallo que antes había adoptado el Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana y al que la propia autoridad universitaria había apelado.

    Por 
    Roberto Gálvez
     
    Juan Manuel Ojeda

    El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) zanjó este jueves que la elección de Rodrigo Vidal de julio de 2022 como rector de la Universidad de Santiago de Chile (USach) queda definitivamente anulada, luego de un proceso de apelación que llegó a su fin con un fallo que se definió 4-1 en favor de mantener la resolución que el Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana había tomado el 15 de mayo y que apuntaba en la misma dirección.

    El origen del fallo se da luego de que un grupo de 23 académicos, varios de los cuales eran profesores por hora, decidieran impugnar el triunfo de Vidal bajo el argumento de que se habían excluido irregularmente a más de 2.000 académicos del padrón electoral.

    Y así, el fallo de este jueves del Tricel, que consta de 13 páginas, argumenta que buscaba determinar si los denominados profesores por hora de la Usach poseían la calidad de académicos y si como tal se encontraban habilitados para ejercer el derecho a sufragio en la elección de rector.

    “Para resolver esta cuestión, resulta necesario interpretar las normas aplicables ponderando, por una parte, el principio de autonomía universitaria, que faculta a las instituciones de educación superior a definir sus estatutos y procedimientos internos dentro del marco legal vigente; y, por otra, las disposiciones permanentes y transitorias, de orden público, contenidas en la referida ley, orientadas a garantizar una participación democrática efectiva y representativa en la elección de sus autoridades”, se lee.

    Luego, el fallo argumenta que anterior a la ley de universidades estatales en el proceso de elección de rector podían participar las tres más altas jerarquías académicas de las instituciones, pero que luego en 2018 ese marco normativo se modificó sustancialmente al establecer expresamente que en las elecciones de rector tendrán derecho a voto todos los académicos con nombramiento o contratación vigente que desempeñen funciones de manera regular y continua, “imponiendo a las universidades estatales la obligación de garantizar dicho derecho a la totalidad del cuerpo académico que cumpla tales condiciones”.

    Esas nuevas disposiciones, continúa el fallo, “comenzaron a regir in actum, esto es, desde la entrada en vigencia de la ley, sin contemplar diferimiento alguno respecto de la ampliación del padrón electoral”.

    Por ello, se lee en otro pasaje, “cualquier restricción o exclusión de miembros del cuerpo académico respecto de su derecho a participar en las elecciones universitarias debe fundarse en criterios objetivos, razonables y compatibles con la ley, debidamente establecidos en la normativa interna, y no puede sustentarse en meras consideraciones administrativas o contractuales ajenas a la naturaleza de la función académica”.

    Asimismo, se suma que la universidad ha adoptado una posición “incongruente” al reconocer dicha condición de académico para efectos de otras normativas, o que la exclusión no puede sustentarse simplemente en la modalidad horaria de su contratación, pues la ley no exige que el nombramiento sea a tiempo completo o exclusivo.

    “En consecuencia, la elección de rector convocada sin la incorporación de los profesores por hora que cumplían las condiciones de la ley implica una vulneración del derecho de sufragio reconocido por el artículo 21 de la Ley N.º 21.094, lo que afecta la validez del proceso y el principio de participación democrática en el gobierno universitario”, prosigue.

    En tal sentido, el Tricel dice que “ha arribado a la convicción que los profesores por hora desempeñan funciones docentes regulares y continuas al interior de la universidad, bajo contratos de docencia por horas de clases, lo que evidencia que realizan labores propias de la función académica, con independencia del régimen contractual”.

    Por las consideraciones expuestas y citas legales, se confirma la sentencia de quince de mayo de dos mil veinticinco”, se concluye.

    El fallo, finalmente, da cuenta que por el acuerdo estuvieron Arturo Prado, Adelita Ravanales, María Cristina Gajardo y Gabriel Ascencio, mientras que en contra estuvo Mauricio Silva.

    Más sobre:EducaciónEducación superiorUsachRodrigo Vidal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vodanovic reprocha cruce entre Manouchehri y Espinoza, pero marca que a ella como timonel no le corresponde dar lineamientos personales

    China exige a Japón retirar sus “escandalosas” declaraciones sobre Taiwán

    “Mañana ceso formalmente en el cargo”: Rodrigo Vidal asume sentencia del Tricel que anula elección como rector de la Usach

    Fondo A lideró traspasos de fondos de pensiones por tercer mes y el E tiene las mayores pérdidas

    La predicción del CEO de JPMorgan sobre la duración de la semana laboral gracias a la inteligencia artificial

    FACH concreta evacuación aeromédica de paciente crítico desde Rapa Nui

    Lo más leído

    1.
    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    2.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    3.
    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    4.
    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    5.
    Kaiser realiza masivo acto de cierre de campaña y afirma que indultaría a “carabineros condenados por defender la democracia”

    Kaiser realiza masivo acto de cierre de campaña y afirma que indultaría a “carabineros condenados por defender la democracia”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Irlanda vs. Portugal de Cristiano Ronaldo

    A qué hora y dónde ver a Irlanda vs. Portugal de Cristiano Ronaldo

    Rating del miércoles 12 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 12 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cuándo juega Chile contra Rusia y quién transmite el partido de la Roja

    Cuándo juega Chile contra Rusia y quién transmite el partido de la Roja

    Vodanovic reprocha cruce entre Manouchehri y Espinoza, pero marca que a ella como timonel no le corresponde dar lineamientos personales
    Chile

    Vodanovic reprocha cruce entre Manouchehri y Espinoza, pero marca que a ella como timonel no le corresponde dar lineamientos personales

    “Mañana ceso formalmente en el cargo”: Rodrigo Vidal asume sentencia del Tricel que anula elección como rector de la Usach

    A qué hora y dónde ver a Irlanda vs. Portugal de Cristiano Ronaldo

    Fondo A lideró traspasos de fondos de pensiones por tercer mes y el E tiene las mayores pérdidas
    Negocios

    Fondo A lideró traspasos de fondos de pensiones por tercer mes y el E tiene las mayores pérdidas

    La predicción del CEO de JPMorgan sobre la duración de la semana laboral gracias a la inteligencia artificial

    Más de la mitad del sector metalúrgico espera los resultados de las elecciones para definir sus decisiones de inversión

    Qué se sabe del objeto no identificado que cayó en un cerro de Río Hurtado
    Tendencias

    Qué se sabe del objeto no identificado que cayó en un cerro de Río Hurtado

    Qué es la “flota fantasma” de Rusia y cómo es utilizada para evadir las sanciones de Occidente

    Por qué la investigación por el sabotaje al gasoducto Nord Stream divide a Europa y cómo se relaciona con Ucrania

    Toda la delantera, sus dos ídolos y un portero: la lista de renovaciones que preocupa en la U de cara al 2026
    El Deportivo

    Toda la delantera, sus dos ídolos y un portero: la lista de renovaciones que preocupa en la U de cara al 2026

    “Como técnico, una buena o mala decisión puede marcarte”: Esteban González define su futuro tras ser campeón con Coquimbo

    DT de Italia se lanza contra las Eliminatorias Sudamericanas: “Son diez y seis clasifican; acá los grupos son cerrados”

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia
    Finde

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Familia revela que Ozzy Osbourne fue hospitalizado en secreto dos semanas antes de su show de despedida
    Cultura y entretención

    Familia revela que Ozzy Osbourne fue hospitalizado en secreto dos semanas antes de su show de despedida

    Dua’s version: escucha su interpretación de El Duelo de La Ley en el Estadio Nacional

    Con temas clásicos y sorpresas para los fans: Pulp lanza su Tiny Desk

    China exige a Japón retirar sus “escandalosas” declaraciones sobre Taiwán
    Mundo

    China exige a Japón retirar sus “escandalosas” declaraciones sobre Taiwán

    Marco Rubio apunta que las pruebas nucleares propuestas por Trump incluirán el uso de “sistemas de lanzamiento”

    Los correos de Epstein: la información que habría entregado a Rusia sobre Trump y sus dichos sobre Clinton y el expríncipe Andrés

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte