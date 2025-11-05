OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Nacional

Corte de Valdivia rechaza recurso de amparo del diputado Ojeda por su reingreso a prisión preventiva

El tribunal de alzada advirtió que este tipo de presentaciones "no puede ser entendida como una vía alternativa de acción frente a una resolución judicial cuyo resultado no es satisfactorio",

José NavarretePor 
José Navarrete
El diputado Mauricio Ojeda fue formalizado ante el Juzgado de Garantía de Temuco por delitos reiterados de fraude al fisco. Foto: Ricardo Ulloa / Aton Chile. RICARDO ULLOA/ATON CHILE

La Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó el recurso de amparo que presentó la defensa del diputado independiente y exintegrante de la bancada del Partido Republicano Mauricio Ojeda.

El recurso fue presentado en contra de los integrantes de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco por el fallo que a mediados de octubre ordenó el reingreso del desaforado diputado a prisión preventiva.

En un fallo unánime conocido este miércoles, la Segunda Sala del tribunal de alzada de Valdivia, integrada por las ministras Marcela Araya Novoa y Karina Ormeño Soto y el abogado Ricardo Hernández Medina, descartó actuar ilegal de los recurridos, al revocar la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Temuco que rebajó la medida cautelar que debía cumplir Ojeda.

El fallo sostiene que tras pedir informe a la parte recurrida, esta sostuvo que: “la necesidad de cautela hoy se justifica en primer lugar por la etapa procesal en la que nos encontramos, que es una acusación por la cual se está solicitando por el Ministerio Público una pena de 19 años de privación de libertad, lo que demuestra las características de la gravedad de los hechos imputados tanto por el Ministerio Público como por la parte querellante”.

“A ello, además debe sumarse las circunstancias que ha expuesto en esta parte la querellante, en orden a que el imputado en la investigación ha tenido conductas que podrían afectar el éxito del juicio oral y, eventualmente, conforme a los antecedentes, podrían afectar incluso la precisión y exactitud de la prueba que deba rendirse en ese juicio”, se agrega.

“La Corte de Apelaciones valoró los antecedentes en un contexto de gravedad institucional y cuantía del daño al patrimonio público, concluyendo, con sustento fáctico y jurídico, que la prisión preventiva constituía la única medida proporcional y eficaz para asegurar la comparecencia del imputado al juicio y la eventual ejecución de una pena privativa de libertad”, añade el informe.

El legislador es sindicado por el Ministerio Público como autor de dos delitos de fraude al fisco consumado y un delito de fraude al fisco frustrado.

La medida cautelar de prisión preventiva para el legislador fue dictada tras su formalización, el 3 de enero de 2025.

La Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía apunta en su indagatoria a una trama de presunta corrupción en los convenios por más de $700 millones alcanzados por el GORE de La Araucanía y las fundaciones Folab y Educc.

La resolución de la Corte de Valdivia apunta que “atendidos los términos de la acción de amparo interpuesta, es menester indicar que la acción constitucional de amparo no es la vía idónea para plantear una solicitud como la que pretende la recurrente, dada su naturaleza cautelar, urgente y no declarativa; pero especialmente, porque no puede ser entendida como una vía alternativa de acción frente a una resolución judicial cuyo resultado no es satisfactorio para la parte vencida”.

Más sobre:Mauricio OjedaConveniosFundacionesManicure

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Voceras de Matthei salen a poner paños fríos tras flanco que se abrió con republicanos por polémico video

Tensión en Comisión de Hacienda por Fondo Común Municipal: alcaldes acusan improvisación y “populismo sin nombre”

Rechazo del rubro del comercio y denuncias por venta de muñecas para adultos: la turbulenta llegada de Shein a Francia

Teck inicia tramitación ambiental para modificar Quebrada Blanca 2, inversión supera los US$100 millones

“Un llamado de atención a las autoridades”: fiscales efectúan jornada de reflexión y reclaman por más recursos

Aumenta pago del pasaje con QR: solo en octubre 483 mil viajes fueron gratis al alcanzar tope mensual

Lo más leído

1.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

2.
Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

3.
Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

4.
A qué hora y dónde ver a Francia vs. Chile por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Francia vs. Chile por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

5.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Benfica vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Benfica vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Athletic Club por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Athletic Club por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Olympique de Marsella vs. Atalanta por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Olympique de Marsella vs. Atalanta por la Champions League en TV y streaming

Voceras de Matthei salen a poner paños fríos tras flanco que se abrió con republicanos por polémico video
Chile

Voceras de Matthei salen a poner paños fríos tras flanco que se abrió con republicanos por polémico video

Tensión en Comisión de Hacienda por Fondo Común Municipal: alcaldes acusan improvisación y “populismo sin nombre”

Dónde y a qué hora ver a Benfica vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

Rechazo del rubro del comercio y denuncias por venta de muñecas para adultos: la turbulenta llegada de Shein a Francia
Negocios

Rechazo del rubro del comercio y denuncias por venta de muñecas para adultos: la turbulenta llegada de Shein a Francia

Teck inicia tramitación ambiental para modificar Quebrada Blanca 2, inversión supera los US$100 millones

“Fraude a la ley”: se reactiva batalla judicial de grupo Gildemeister contra gigante china de camiones

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia
Tendencias

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cómo fue la intercepción de un narcosubmarino que transportaba cocaína en el Atlántico

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

La Roja tiene un amargo debut contra Francia en el Mundial Sub 17 de Qatar
El Deportivo

La Roja tiene un amargo debut contra Francia en el Mundial Sub 17 de Qatar

Con el cóndor como símbolo: lanzan la nueva camiseta de la Roja

Un plantel amplio para volver a los títulos: el impacto económico del Claro Arena fortalece los planes de la UC en 2026

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos
Finde

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025

Con el diseño listo y el consentimiento de los vecinos: así se alista el primer monumento a Andrés Bobe de La Ley
Cultura y entretención

Con el diseño listo y el consentimiento de los vecinos: así se alista el primer monumento a Andrés Bobe de La Ley

AC/DC revela precios y ubicaciones de su show en Chile: sólo habrá localidades en cancha

Prime Video revela el tráiler de la película 31 Minutos: Calurosa Navidad: puedes verlo aquí

Detienen al hombre que tocó sin su consentimiento a la presidenta Sheinbaum en Ciudad de México
Mundo

Detienen al hombre que tocó sin su consentimiento a la presidenta Sheinbaum en Ciudad de México

Del “¿por qué no te callas?” al “no olvides que heredas un sistema político que yo forjé”: las frases del libro de Juan Carlos I

Supremo de Bolivia anula sentencia de 10 años contra exvicepresidenta Jeanine Añez y ordena su liberación

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego
Paula

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso