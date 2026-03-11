Cuál fue el último decreto que firmó Boric ad portas de dejar la Presidencia

Presidente Boric junto a ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, y el alcalde del archipiélago de Juan Fernández, Pablo Manríquez

En las horas finales de su mandato, el Presidente Gabriel Boric firmó una serie de decretos en el Palacio de Palacio de La Moneda que marcaron el cierre de su administración.

Uno de los hitos de esta jornada se produjo durante una reunión con la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, y el alcalde del archipiélago de Juan Fernández, Pablo Manríquez, instancia en la que el mandatario firmó un decreto supremo que apunta a dar una fuerte señal en materia de protección ambiental y conservación marina.

El documento firmado por Boric permite ampliar dos de los principales parques marinos del país, ubicados en el océano Pacífico frente a las costas chilenas.

Se trata del Parque Nacional Mar de Juan Fernández II, que alcanza una superficie total de 193.998 kilómetros cuadrados, y del Parque Nazca-Desventuradas II, que suma 143.323 kilómetros cuadrados.

La resolución materializa una decisión adoptada previamente por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, y forma parte de una estrategia de largo plazo destinada a fortalecer la red de áreas marinas protegidas del país.

Con esta ampliación, el sistema de áreas marinas protegidas de Chile incorpora cerca de 360 mil kilómetros cuadrados adicionales, consolidando una de las mayores expansiones de conservación oceánica registradas en el país.

La medida también tiene impacto a nivel regional, ya que aumenta en cerca de un 10% la superficie protegida de la Región de Valparaíso, zona administrativa donde se ubican estos territorios insulares.

Chile supera el 50% de océano protegido

Tras la firma del decreto, el sistema nacional de áreas marinas protegidas alcanza una superficie total de 947.142 kilómetros cuadrados, lo que implica que más del 50% de la zona económica exclusiva de Chile queda bajo algún tipo de protección ambiental.

Según el gobierno, esto posiciona al país entre los tres con mayor extensión de océano protegido en el mundo y lo convierte además en el cuarto con mayor porcentaje de su zona económica exclusiva en estado de conservación.

La iniciativa también se enmarca dentro de los compromisos internacionales adoptados por Chile en materia de protección del océano, particularmente la meta global que busca proteger al menos el 30% de los ecosistemas marinos del planeta hacia el año 2030.

Ahora, los parques marinos deberán avanzar en la elaboración de nuevos planes de manejo, proceso que se realizará en el marco del recientemente creado Servicio de Áreas Protegidas de Chile.