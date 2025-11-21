Cuatro detenidos y más de 1.300 cajetillas de cigarros incautadas deja operativo en Pudahuel

Cuatro sujetos detenidos y más de mil cajetillas de cigarros de contrabando dejó un operativo policial llevado a cabo en la comuna de Pudahuel.

Los hechos se registraron en unas bodegas de la comuna, donde personal policial intentó fiscalizar dos vehículos, los cuales se intentaron dar a la fuga.

Según detalló el subcomisario de la PDI, Leoncio Oporto, de la Brigada Investigadora de Robos Sur Oriente, a raíz de una investigación es que “se logra establecer en la comuna de Pudahuel una bodega la cual funciona como punto de acopio y de distribución de cigarrillos para diferentes comunas de la Región Metropolitana”.

De acuerdo a lo que agregó, al llegar al lugar “se procede a controlar dos vehículos que salen de esta bodega y al practicar este control, uno de los vehículos se da a la fuga, embistiendo a dos funcionarios policiales quienes deben hacer uso de su arma de servicio, produciéndose de esta manera una persecución, en donde metros más adelante este vehículo es interceptado".

Al momento de revisar ambos vehículos es que se encontraron una gran cantidad de cajetillas de contrabando.

Tras esto se logró obtener una orden de registro de las bodegas, encontrando alrededor de 1.300 cajas de cigarrillos de contrabando, con un valor aproximado de los 1.500 millones de pesos.

Respecto a los detenidos, estos corresponden a cuatro hombres adultos, de nacionalidad chilena y con diversos antecedentes.