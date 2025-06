Cuerpo de Generales rechaza propuesta de retiro del monumento a los mártires de Carabineros en la Alameda

A través de una carta abierta, el presidente del Cuerpo de Generales de Carabineros, general (r) Fernando Vera Oetiker, manifestó su categórico rechazo a la propuesta que hizo Marco Enríquez-Ominami de retirar el monumento Gloria y Victoria, a los mártires de la policía uniformada, bajo el argumento de que representaría una evocación al 11 de septiembre de 1973.

Vera recalcó que el monumento no representa otra cosa que el homenaje del país a los más de 1.250 carabineros que han entregado su vida en actos de servicio. Entre ellos, se recuerda especialmente al teniente Hernán Merino Correa, cuyos restos descansaron allí hasta el año 2019.

La declaración del alto oficial retirado subraya que el monumento, inaugurado en 1989, es parte de la memoria institucional y del patrimonio nacional.

“Utilizar políticamente este símbolo, especialmente en contexto electoral, resulta inaceptable”, indicó Vera, añadiendo que “la historia no se borra, la memoria no se negocia y los mártires no son tema electoral”.

En su momento, desde la institución se consideró trasladar el monumento emplazado en la Alameda Bernardo O’Higgins a pocas cuadras de la Plaza Baquedano, ante varios ataques que sufrió la estructura en las protestas tras el 18-O.

Ante la propuesta del exdiputado, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, carabinero retirado, también manifestó su rechazo.

“Este homenaje no tiene dobles lecturas: fue inaugurado en 1989 y honra a los mártires de Carabineros que murieron en servicio, defendiendo a sus comunidades. No es símbolo de divisiones políticas, sino de entrega, valentía y memoria institucional. Cuidarlo y respetarlo también es construir país”, indicó.

Enríquez-Ominami, en tanto, ha insistido en su planteamiento en publicaciones en redes sociales.

“Los mártires de Carabineros merecen respeto y un homenaje que una al país, no que lo divida. Negar que el actual monumento —con forma de un enorme ’11′— evoca el Golpe de Estado y todo lo que nos divide, es simplemente cerrar los ojos", aseguró.