Debate y campaña política digital en torno al Apruebo y el Rechazo

La Universidad Central acaba de estrenar el e-Barómetro Constitucional #Plebiscito2020, estudio que analiza el uso y debate político en el territorio digital en el marco del plebiscito del 25 de octubre.

Dentro de la evolución de la conversación existieron 283.920 tweets que hacían mención a la palabra rechazo. Mientras que 143.429 se referían al apruebo. En tanto, 83.003 tweets aludían al plebiscito.

Al abordar los estilos de conversación un 55% fue a través de una participación espontánea y directa. Un 34% lo hizo por medio de la viralización y un 11% interactuando con otros usuarios y debatiendo.

“Es interesante el tipo de uso que han hecho los distintos actores de los dos bandos, semánticamente y en las campañas. El uso de hashtags da cuenta de una opinión más movilizada. Por su contraparte, su no uso habla de una conversación mucho más genérica. Al ver el global, la promoción del apruebo es menor que la del rechazo”, asevera Felipe González, investigador y académico de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central.

Al diferenciar las dos opciones, el apruebo se distingue por tener una campaña más propositiva, que se enfoca a ciertos objetivos, como la realización de una asamblea constituyente y el tener una nueva constitución. Mientras que los del rechazo están más centrados en atacar la posición del apruebo que promover la posición del rechazo. “Tiene que ver con la propia definición, es una campaña que se basa en atacar algo, no tiene algo muy propositivo. El 16% de los que menciona el rechazo es para criticar y promover el apruebo”, enfatiza el también Doctor en Ciencias Sociales.

Análisis de frecuencia inversa

Uno de los análisis más interesantes que contiene este estudio es el de frecuencia inversa. "Muestra aquellos conceptos que tienen una alta probabilidad de aparecer en un grupo, pero no en el otro. Por ejemplo, en el hashtag apruebo el primer concepto que aparece es un rechazo. Pero los internautas del apruebo hicieron algo nuevo, mencionaron el rechazo de otra manera (r3ch4zo) engañando de manera ingeniosa al algoritmo de Twitter, para no convertir al rechazo en trending topic. Esto demuestra que las personas aprendieron como hacer campañas en redes sociales. Uno no lo ve lo mismo en el grupo del rechazo. Utilizan de manera irónica la palabra nueva, usando “nuea”, pero no hay una estrategia detrás", sostiene el académico de la UCEN.

En el rechazo aparece mencionado en el territorio digital constantemente José Antonio Kast. En el caso de los partidarios del apruebo se hace mención a los motivos y valores detrás del estallido social, con conceptos como dignidad y movimiento social. En este mismo sentido, aparecen No más AFP y Juntas Hacemos Historia, entre otras movimientos. En la vereda opuesta se destacan conceptos como miedo, anticomunistas y Chile sin comunistas.

En el gráfico apruebo versus el rechazo de los internautas que realizan tweets mencionando la opción del rechazo: un 60% hace campaña por el rechazo, un 17% está en contra de la realización del plebiscito y un 16% hace campaña a favor del apruebo. Esta última cifra contrasta con el 7% de los que hacen campaña por el rechazo mencionando el apruebo. “Existe un 17% de los partidarios del rechazo que no quieren que haya un plebiscito. Fenómeno que no se ve en los partidarios del apruebo”, reflexiona Felipe González.