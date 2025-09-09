Declaran alerta roja en Paihuano por incendio forestal cercano a sector poblado: se emite alerta SAE

Esta tarde, el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred), declaró alerta roja para la comuna de Paihuano, en la región de Coquimbo, debido a un incendio forestal cercano a sectores poblados.

El siniestro, denominado Tres Cruces Bajo, de momento ha consumido una superficie menor de 0,01 hectáreas y se encuentra en combate por parte de los organismos de emergencia.

En el lugar se encuentran desplegados bomberos de Paihuano y de Vicuña, además de dos técnicos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Desde Senapred precisan que a las 17.07 horas, se envió un mensaje a través del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) para reforzar el llamado de evacuación del sector.

Con la alerta roja “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”