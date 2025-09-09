Declaran alerta roja en Paihuano por incendio forestal cercano a sector poblado: se emite alerta SAE
Senapred solicitó evacuar el sector de Tres Cruces Bajo a través del envío de mensajes SAE.
Esta tarde, el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred), declaró alerta roja para la comuna de Paihuano, en la región de Coquimbo, debido a un incendio forestal cercano a sectores poblados.
El siniestro, denominado Tres Cruces Bajo, de momento ha consumido una superficie menor de 0,01 hectáreas y se encuentra en combate por parte de los organismos de emergencia.
En el lugar se encuentran desplegados bomberos de Paihuano y de Vicuña, además de dos técnicos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).
Desde Senapred precisan que a las 17.07 horas, se envió un mensaje a través del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) para reforzar el llamado de evacuación del sector.
Con la alerta roja “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”
Lo Último
Lo más leído
1.
4.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.