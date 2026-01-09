Declaran alerta roja por calor extremo entre la Región Metropolitana y del Biobío

Durante la mañana de este viernes desde Senapred anunciaron que se decretará alerta roja por calor extremo entre la Región Metropolitana y del Biobío, además de alertas tempranas preventivas por incendios forestales desde Valparaíso hasta La Araucanía.

Según informó el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, las altas temperaturas irán en aumento estos días, siendo el próximo domingo el día más crítico. “Las horas de altas temperaturas se irán prolongando en la medida que pasen los días. Es decir, hoy día viernes tendremos bastantes horas de calor, mañana sábado tendremos aún más y el domingo será el día más crítico, donde tendremos muchísimas horas del día con altas temperaturas”, explicó.

De acuerdo a lo que agregó, esto significará que existirán probabilidades de ignición superiores al 70%. “¿Qué quiere decir esto? Que cualquier objeto que pueda producir como una chispa que caiga en ciertas zonas con pastizales, se va a encender. Eso es el nivel de preocupación con el cual debemos tomar estos eventos meteorológicos".

Respecto a las temperaturas, el subsecretario explicó que tanto en las zonas cordilleranas de la Región de Valparaíso como en la Región Metropolitana, se alcanzarán temperaturas de hasta 34°. Por otro lado, en el Maule se espera que las temperaturas entre los 35° y los 37°.

En la ocasión, las autoridades además destacaron para esta temporada se han tenido un 6% menos de incendios forestales, en comparación con el año anterior y un 16% menos de superficie afectada.

De acuerdo a lo que explicaron desde Conaf, “a la fecha llevamos 2.377 incendios forestales, lo que corresponde a un 6% menos respecto a la temporada anterior. De igual forma, llevamos en este minuto 13.277 hectáreas consumidas por los incendios, lo que corresponde a un 16% menos en cuanto a superficie”.

En tanto, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, realizó un llamado a tomar “todas las precauciones para evitar exponerse en las mayores horas de temperatura en estas zonas que se han indicado que están con este aviso y esta alerta meteorológica por calor intenso y calor extremo”.