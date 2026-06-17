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    Declaran sexta preemergencia ambiental del año para este miércoles en la RM: revisa la restricción vehicular

    La medida responde a las adversas condiciones atmosféricas que se prevén para la cuenca de Santiago y ante los altos niveles de contaminación registrados por material particulado fino (MP 2,5).

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Santiago 8 de Junio 2025. Vista aérea de la contaminación que afecta la Región Metropolitana. JAVIER TORRES/ATON CHILE

    La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana declaró preemergencia ambiental para este miércoles 17 de junio -la sexta del año-, producto de la mala calidad del aire registrada en la cuenca de Santiago.

    La medida se registra solo dos días después de que concluyera un episodio de tres preemergencias consecutivas y responde a las adversas condiciones atmosféricas que se prevén en la zona y ante los altos niveles de contaminación registrados por material particulado fino (MP 2,5).

    Las autoridades recordaron la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera (incluido pellets) en toda la Región Metropolitana y relevaron que las quemas agrícolas están prohibidas hasta el 31 de octubre.

    Restricción vehicular

    Con la medida, la restricción vehicular suma nuevos dígitos al calendario regular dispuesto por la autoridad de Transportes. Así, se ven afectados:

    - La totalidad de los automóviles sin sello verde, por el interior del Anillo Américo Vespucio (AAV).

    - Los vehículos sin sello verde con placas finalizadas en 2, 3, 4, 5, 6 y 7 , en tanto, no pueden transitar por el exterior del AAV, en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago, entre las 07.30 y las 21 horas.

    - Automóviles con sello verde con placas patente terminadas en 2 y 3, en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago entre las 07.30 y las 21 horas.

    - Las motocicletas con los dígitos finales 2 y 3, tienen prohibición de circular por San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago.

    - Buses del transporte privado, buses interurbanos y rurales, sin sello, con patentes terminadas en 2, 3, 4, 5, 6 y 7 estarán afectos en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago, entre las 10.00 y 16.00 horas.

    - Vehículos de transporte de carga con sello verde, con placas terminadas en 4 y 5, tienen restricción al interior del AAV entre las 10.00 y la 18.00 horas.

    - Vehículos de transporte de carga sin sello verde, con patentes finalizadas en 2, 3, 4, 5, 6 y 7, no pueden transitar al interior del AAV entre las 10.00 y la 18.00 horas.

    Más sobre:ContaminaciónpreemergenciaDelegación PresidencialRegión Metropolitana

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