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    Defensa de Guerra dice que fiscal Mario Carrera pidió prisión preventiva para el expersecutor por “mero capricho”

    El defensor Cristian Martín relató que en febrero se comunicó con el investigador del Ministerio Público, quien le manifestó que veía "debilidad en la causa" y se abrió a la posibilidad de que la causa termine en un procedimiento abreviado.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El lunes por la mañana, luego de que presentara los cargos contra el exfiscal Manuel Guerra, el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, pidió la medida cautelar de arresto domiciliario total para el expersecutor. Una posición distinta tuvieron los demás querellantes, que pidieron prisión preventiva para el imputado.

    Pero conforme avanzó la tarde, y luego de que Guerra declarara por cuatro horas, Carrera cambió de parecer: solicitó la prisión preventiva para Carrera debido a que se habría incumplido un acuerdo. Así lo explicó ese lunes: “Lo que ocurre es que se había conversado previamente con la defensa y bajo ciertos requisitos y circunstancias. Uno de ellos era no alegar ninguno de los elementos que hasta la fecha ha consignado en su carpeta investigativa el Ministerio Público. En ese caso hubiésemos estado dispuestos a un arresto domiciliario total”.

    Fue justamente ese cambio de criterio el que este viernes fue duramente cuestionado por el abogado defensor de Guerra, Cristian Martín, quien afirmó que en febrero Carrera le dijo que veía “debilidad” en el caso y que era probable que llegara a procedimiento abreviado.

    “El señor Carrera fue quien tomó contacto con nosotros. Luego de la querella de capítulos, el señor Carrera nos manifiesta efectivamente que está buscando una forma de concluir la causa. Y señala directamente que está buscando un procedimiento abreviado. De hecho, nos señala de manera expresa. Esta cita se realiza el 25 de febrero, en dependencias de la Fiscalía Nacional, a las 10 de la mañana. El señor Carrera nos consulta directamente cuál es nuestra intención de abreviar esta causa. Nos señala que se trata de una causa compleja, no obstante, ve bastante debilidad y esta cuestión podrá ser discutida en un juicio oral”, dijo Martín.

    El abogado siguió su relato: “Carrera nos dice, mire, una medida cautelar intensa, como es la prisión preventiva, probablemente limitará, en este caso, las posibilidades de llegar a un procedimiento abreviado. Nos dice que a él no le interesa”.

    Según dijo el defensor, el fiscal señaló el viernes 6 de marzo que la postura del Consejo de Defensa del Estado (CDE) era similiar en torno a la similitud de la medida cautelar y avance del caso. Ese día Martín manifestó que aceptaban el acuerdo que consistía en “no cuestionar en la audiencia de formalización los antecedentes, el presupuesto material y no prestaríamos declaraciones de investigación”.

    El abogado añadió que volvieron a hablar el domingo 9 a las 17.45, un día antes de la formalización, y Carrera dijo que se quedara “tranquilo” y que el acuerdo se mantenía “pase lo que pase durante la audiencia”.

    “¿Qué cambió en el Ministerio Público, y lo voy a personalizar en el señor Carrera, que es quien dirige esta investigación, entre el día lunes a las 9.00 y el lunes a las 15.30? Evidentemente, todos sabemos lo que cambió. La declaración del señor Guerra. Lógicamente, señoría, no cambió ningún elemento del presupuesto material”, dijo el abogado. Martín aseguró que el persecutor pidió la prisión preventiva por “mero capricho”.

    Según palabras del abogado, Carrera señaló que la exintegrante del CDE María Inés Horvitz, quien es querellante en la causa, lo trató “bastante mal” cuando le manifestó que no pediría la prisión preventiva. Como pudo conocer este medio, ese viernes 6 de marzo Carrera iba a reunirse con los querellantes Horvitz y Mauricio Daza, lo que finalmente no se concretó. Sí hablaron por teléfono, donde Carrera le habría manifestado que aún no decidía qué medida cautelar pediría el lunes 9.

    Así las cosas, ya habiendo alegado todas las partes, el 4° Juzgado de Garantía comunicará este lunes con qué medida cautelar queda el exfiscal Guerra.

    Más sobre:Manuel GuerraMario CarreraDelitos de corrupción

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