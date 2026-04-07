Defensoría Penal Pública asume representación de Cathy Barriga en juicio por fraude al Fisco

A fines de marzo pasado, el 9° Juzgado de Garantía de Santiago se informó de la renuncia al patrocinio y poder del abogado Cristóbal Bonacic como abogado de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. El tribunal dejó constancia de que Barriga ya contaba con otros defensores penales privados con poder vigente, por lo que no se ordenó oficiar a la Defensoría Penal Pública. Sin embargo, no quedó claro si los profesionales se mantendrían o seguirían el mismo camino de quien fue su defensor titular durante tantos años.

Pero este martes se aclaró el panorama. La Defensoría Metropolitana Sur informó al 9° Juzgado la designación del Defensor Local Jefe de Maipú, Pablo Sanzana Fernández, y el jefe de Estudios Regional (s) Metropolitano Sur, Eduardo Camus Cruz, como representantes de Barriga en la causa que se lleva en su contra.

La decisión se da en un momento clave del proceso penal. El caso se encuentra en su etapa intermedia, previa al juicio oral, donde se deben depurar las pruebas y fijar los términos en que se desarrollará el eventual juicio, donde la audiencia de preparación del juicio oral está fijada para el 4 de agosto.

Barriga enfrenta cargos por una serie de delitos de fraude al Fisco y malversación de caudales públicos, en una investigación que se remonta a su gestión como alcaldesa entre 2016 y 2021. La Fiscalía Oriente solicita penas que supera los 20 años de cárcel efectiva.

Sanzana es abogado de la Universidad Andrés Bello, magíster en Derecho Penal y Aspectos Procedimentales de la Universidad Central y máster en Derecho Penal de la Universidad de Sevilla. Camus, en tanto, es abogado de la Universidad de Chile y magíster en Derecho Penal de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (doble titulación con Universidad de Talca).