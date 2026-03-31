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    Dejan en prisión preventiva a imputado por la muerte de la conductora de aplicación Camila Ponce en Valparaíso

    El sujeto fue detenido el domingo en la ciudad de Iquique mientras buscaba abandonar el país. Tenía antecedentes previos por otros delitos como robo con violencia, hurto, entre otros.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Valaparaiso 31 de Marzo 2026 En el Juzgado de Garanta de Valparaso se llevo a cabo la formalizacin de Y.A.V.V., detenido por hechos asociados al homicidio de la conductora de aplicacion Camila Ponce, el imputado se encuentra en el Complejo Penitenciario Alto Hospicio. Manuel Lema/Aton Chile MANUEL LEMA

    En prisión preventiva fue dejado el sujeto capturado durante la jornada del lunes por ser su presunta responsabilidad en la muerte de la conductora de aplicación Camila Ponce.

    Según Fiscalía, el delito señalado ocurrió el pasado 19 de marzo, instancia en que la víctima fue atacada con un objeto contundente tras enfrascarse en una discusión con el detenido en avenida España.

    Debido al ataque, la joven de 21 años habría quedado gravemente herida y fue ingresada con muerte cerebral. Sin embargo, terminó por fallecer el pasado 24 de marzo por la gravedad de su condición.

    El imputado habría estado prófugo de la justicia hasta el pasado domingo 29 de marzo, cuando el trabajo de la PDI y Fiscalía terminaron con su captura en la ciudad de Iquique, mientras intentaba dejar el país a través del Complejo Fronterizo de Colchane.

    Tenía antecedentes previos

    Tras confirmarse la encarcelación del detenido por parte del Juzgado de Garantía de Valparaíso, el fiscal jefe de la región, Elizaldo Tapia, compartió esta jornada más detalles sobre el imputado, formalizado por homicidio simple y abandono de lugar de accidente sin dar cuenta a la autoridad.

    “Pedimos la prisión preventiva entendiendo que la libertad del imputado configura un peligro para la seguridad de la sociedad y también asociado a este tipo de conductas, un evidente peligro de fuga”, explicó Tapia.

    Según detalló el fiscal, el relato del testigo presencial del caso daría cuenta de la disputa vial entre el imputado y la fallecida y que se habría extendido desde la avenida Argentina, pasando por España y hasta la pasarela Yolanda.

    “El testigo describe que se lanzaron objetos desde el móvil de Camila hacia el automóvil del imputado en primer término y luego él también el imputado lanzó un objeto hacia el vehículo donde se desplazaba el testigo junto a la víctima”, detalló.

    Durante la jornada del lunes, Fiscalía también detalló que el detenido tenía antecedentes previos por delitos de microtráfico, receptación de vehículos motorizados, robo con violencia, hurto y uso de placa patente falsificada. Los hechos detallados habrían ocurrido entre 2022 y 2023.

    Por otro lado, Tapia también explicó que por el momento no hay antecedentes que permitan imputar al sujeto el delito de femicidio. “Por eso que hemos formalizado por homicidio simple, que es lo que en esta instancia procesal podemos acreditar”, enfatizó.

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