Dejan sujeto al Servicio Nacional de Reinserción Social al alumno detenido en liceo de Providencia

Este miércoles se desarrolló la formalización del estudiante de 16 años detenido ayer en el liceo Arturo Alessandri Palma, en Providencia, luego que saliera de un baño del establecimiento vistiendo un overol blanco y encendiendo una bengala.

Además de lo anterior, Carabineros al revisar su mochila encontró 19 botellas con mecha preparada, pero sin líquido acelerante.

El Ministerio Público le imputó el delito de porte de artefactos para producir incendios, según lo establecido en el artículo 481 del Código Penal.

Aunque el juzgado aceptó la formalización, no lo hizo respecto a la petición de aplicar la cautelar de arresto domiciliario total.

Sin embargo, igualmente estableció una serie de medidas en su contra. Además de la prohibición de acercarse al establecimiento y a los involucrados en su detención, también quedó bajo supervisión del Servicio Nacional de Reinserción Social .

El tribunal determinó un plazo de 90 días para la investigación.

Durante la jornada del martes, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, compartió más detalles de este estudiante, el cual ya había sido expulsado de otros dos liceos emblemáticos: el José Victorino Lastarria y el Liceo de Aplicación.

“Este es un caso bien paradigmático, porque muestra esta verdadera silla musical de la violencia”, resaltó Bellolio.

Tras la audiencia, el abogado del municipio, Matías Künsemüller, señaló que quedaron conformes con la determinación del tribunal.

“Finalmente se prohíbe justamente al imputado la aproximación al colegio, al liceo. No puede acercarse al colegio y tampoco a las personas que fueron parte del proceso investigativo. Eso es algo que evidentemente nos deja contentos, nos deja tranquilos, conformes”, comenzó señalando.

A lo que continuó: “El objetivo final es que todos aquellos alumnos que van todos los días a todos los establecimientos educacional de la comuna de Providencia puedan estudiar en paz, puedan divertirse en los recreos sin tener un riesgo constante”.