Delgado advierte intensa fiscalización para evitar que se realicen fiestas clandestinas en Año Nuevo: “Tenemos detectados los lugares”

En la víspera de Año Nuevo, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, reveló que las policías ya han detectado un gran número de convocatorias a fiestas masivas programadas para esta noche y advirtió que existirá una fiscalización “contundente” para evitar que estos eventos se lleven a cabo.

“Hemos detectado convocatoria de fiestas que a todas luces son y van a ser clandestinas. Yo les quiero decir a las personas que están pensando en seguir adelante con esta idea, les quiero decir a las personas que están organizando estas fiestas, les quiero decir a las personas que se han pre inscrito en algunas listas, les quiero decir a las personas que están pensando en ira estas fiestas, que lo piensen bien porque vamos a estar ahí esperándolos”, sostuvo la autoridad.

El ministro advirtió que “tenemos detectado los lugares, pese a que han hecho un esfuerzo creativo en no publicar las direcciones, en hacer listas de preinscripción” y agregó que quienes asistan a estos eventos “se arriesgan no solo a las multas correspondientes que son bastante cuantiosas, sobre todo a quienes las organizan, sino que lo peor es que se están arriesgando con sus vidas y sus familias”.

“¿Qué va a pasar cuando estos jóvenes lleguen de vuelta a sus casas y le den un beso a su abuela, a su abuelo, a su mamá, a su papá a un hermano? No se trata de querer funar las fiestas de fin de año, no se trata de querer ser el Grinch de fin de año, se trata de que queremos cuidar la salud de millones de chilenos en un momento complejo”, comentó el jefe de gabinete.

En este sentido, insistió en que “estas fiestas tienen algunas horas para arrepentirse, para evitar asistir u organizarlas y hacemos un llamado a la prudencia y los que insistan en asistir a estas fiestas se van a encontrar con una fiscalización muy contundente”.

En tanto, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, sostuvo que “estamos haciendo patrullajes virtuales a través de redes sociales, tal como lo dispusiera el ministro del Interior, con tal de poder ir y detener a estas personas que ponen en riesgo la salud de los chilenos”.

Además, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, relató que ya han recibido denuncias de convocatorias a estos eventos-que se han realizado a través del sitio www.denunciasegura.cl- y que éstas “han sido enviadas al Ministerio Público”.

Piden no manipular fuegos artificiales

Delgado también llamó a la ciudadanía a “no participar en ninguna actividad que ponga en riesgo la salud de esa persona, de su familia, de sus vecinos, de su comunidad”.

“Lamentablemente hay personas que están pensando en lanzar fuegos artificiales poniendo en riesgo a sus familias. Carabineros y las policías están trabajando en la incautación de estos elementos y estamos ad portas de tener una Ley de Fuegos Artificiales. Hoy día transportar estos elementos es una falta, dentro de poco va a ser un delito, con penas mucho más gravosas y con multas que van a generar una conciencia distinta”, comentó.

El ministro agregó que “necesitamos un compromiso de la gente de no adquirir estos elementos, no usarlos porque tampoco son seguros, no se ingresan de manera regular y tampoco sabemos ni el origen ni la procedencia”.