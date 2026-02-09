SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Delincuente quiso hacer una encerrona y terminó atropellado: Fiscalía investiga robo con intimidación tras ataque en Quilicura

    La indagatoria está a cargo de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, la que ya despachó una orden al OS-9 para realizar las primeras diligencias del caso.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    Maxi reaccionó rápidamente y logró zafar de encerrona

    La tarde del sábado un automovilista conducía en la intersección de la Autopista Central hacia Vespucio Norte, cuando desde un vehículo un grupo de sujetos desconocidos descendió para intentar realizar, frustradamente, una encerrona. El hecho quedó completamente registrado en una cámara que llevaba el automóvil afectado.

    Pero más allá del intento de realizar la ya reconocida modalidad de robo violento de vehículos, la imagen se volvió ampliamente viral luego de que la víctima esquivara a los delincuentes, impactando fuertemente a uno de los sujetos.

    El frustrado robo ocurrido en Quilicura, según fuentes de La Tercera, está siendo investigado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, específicamente como un robo con intimidación, dado el tipo de hechos que ocurrieron. Quienes conocen de dicha indagatoria, dan cuenta que la Fiscalía de Flagrancia, en la que radica la indagatoria, ya dictó las primeras diligencias, las cuales están en pleno desarrollo.

    Específicamente, será el OS-9 de Carabineros el que realizará las diligencias y estará a cargo de la investigación del caso, con la cual buscan dar con el paradero de los sujetos que participaron en este frustrado robo de vehículo.

    El ministro de Seguridad, Luis Cordero, afirmó respecto a este fenómeno delictual que “ha tenido ciertas movilidades, lo hemos visto en otros casos, y Carabineros se encuentra evaluando conjuntamente con la subsecretaría de Seguridad Pública los ajustes en aquellas áreas donde hemos tenido incidentes de estos delitos, de estas características, que por cierto, cuando uno los mira gráficamente son muy violentos”.

    A raíz del hecho, el titular de la cartera sostuvo que hay que “someterse” a la recomendación de la policía, “y las recomendaciones siempre de las policías es garantizar la integridad personal de quienes están en esos vehículos y de sus familias”.

    Habla el conductor

    En entrevista con radio ADN, el conductor del vehículo que evitó la encerrona relató los hechos, los cuales afirmó preveía debido a la actitud del automóvil que lo antecedía, en cuyo interior iban varios sujetos. Esas sospechas, afirmó, lo llevaron a reducir la velocidad y a mantener distancia con los delincuentes.

    Al momento del atraco, afirma, actuó con decisión ya que era algo que había reflexionado previamente porque un familiar había sido víctima de un robo de este tipo, lo que lo llevó a analizar cómo actuar ante una encerrona.

    “Cuando vi que se bajaron y uno de ellos tenía un arma, aceleré de inmediato. Mi única intención era salir de ahí (...) fueron segundos, pero para mí se sintieron mucho más largos. Vi claramente el arma y busqué una ruta de escape”, explicó.

    Si bien reconoce que su estado emocional, y el de su acompañante, se ha visto afectado, el conductor detalló al medio que logró llegar a su destino a salvo. Posterior a eso, confirmó que realizó una denuncia ante Carabineros.

    De los delincuentes, hasta ahora, no se conoce nada, así como tampoco del estado de salud de quien fue atropellado por el conductor.

    Más sobre:FiscalíaMinisterio PúblicoQuilicuraEncerronaAtropello encerrona

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ximena Aguilera y May Chomali sostienen reunión bilateral por traspaso de mando del Minsal

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    UDI arremete contra Boric tras nuevo dardo por sala cuna: “Usted fracasó en su tramitación”

    Más cerca del Oscar: Paul Thomas Anderson suma un triunfo clave en la carrera por la estatuilla dorada

    Revelan la causa de muerte de la actriz Catherine O’Hara

    Review de la Samsung Sound Tower ST50F, el “invitado” que se adueña de la fiesta

    Lo más leído

    1.
    Servicios del Estado en rebeldía: Contraloría apercibe a cinco instituciones por no dar inicio a sumarios contra 96 funcionarios públicos

    Servicios del Estado en rebeldía: Contraloría apercibe a cinco instituciones por no dar inicio a sumarios contra 96 funcionarios públicos

    2.
    Minsal apunta que más de 2,7 millones de personas egresaron de la lista de espera No GES durante el 2025

    Minsal apunta que más de 2,7 millones de personas egresaron de la lista de espera No GES durante el 2025

    3.
    Valencia y concepto de “gobierno de emergencia” de Kast: “La realidad chilena en materia criminal sí cambió”

    Valencia y concepto de “gobierno de emergencia” de Kast: “La realidad chilena en materia criminal sí cambió”

    4.
    Canibalismo en la celda N°20: el homicidio que remeció la cárcel de La Serena

    Canibalismo en la celda N°20: el homicidio que remeció la cárcel de La Serena

    5.
    Embajador de EE.UU. por Visa Waiver: “No hay razones para sacar a Chile del programa”

    Embajador de EE.UU. por Visa Waiver: “No hay razones para sacar a Chile del programa”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    Servicios

    Primer eclipse solar anular de 2026: ¿Cuándo será y dónde se podrá ver?

    Primer eclipse solar anular de 2026: ¿Cuándo será y dónde se podrá ver?

    Dónde ver las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

    Dónde ver las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

    ¿Cuándo es Semana Santa? Corresponde a los próximos feriados y primer fin de semana largo del año

    ¿Cuándo es Semana Santa? Corresponde a los próximos feriados y primer fin de semana largo del año

    UDI arremete contra Boric tras nuevo dardo por sala cuna: “Usted fracasó en su tramitación”
    Chile

    UDI arremete contra Boric tras nuevo dardo por sala cuna: “Usted fracasó en su tramitación”

    Delincuente quiso hacer una encerrona y terminó atropellado: Fiscalía investiga robo con intimidación tras ataque en Quilicura

    Primer eclipse solar anular de 2026: ¿Cuándo será y dónde se podrá ver?

    Corte Suprema confirma condena a constructora Astaldi por incumplimiento de contrato
    Negocios

    Corte Suprema confirma condena a constructora Astaldi por incumplimiento de contrato

    Futuro ministro de Defensa, Fernando Barros, reportó que no tiene acciones en Oxiquim tras su salida de la empresa

    CMF emite nuevas pólizas y normativa que incorpora la Ley Jacinta en el SOAP

    Tini en Chile: cómo es el merch exclusivo que Under Armour diseñó para su concierto
    Tendencias

    Tini en Chile: cómo es el merch exclusivo que Under Armour diseñó para su concierto

    La historia del atuendo que Bad Bunny lució en su show en el Super Bowl LX

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    El severo informe del árbitro tras la expulsión contra Clemente Montes en la victoria de la UC frente a Deportes Concepción
    El Deportivo

    El severo informe del árbitro tras la expulsión contra Clemente Montes en la victoria de la UC frente a Deportes Concepción

    Pizarra, millonarios fichajes y más: las diferencias entre Paqui y Álvarez que marcan el negativo arranque de la U

    El enojo de Jaime García tras el duelo entre Huachipato y la U: “¿Tú crees que alguien va a venir a quemar algo acá?"

    Review de la Samsung Sound Tower ST50F, el “invitado” que se adueña de la fiesta
    Tecnología

    Review de la Samsung Sound Tower ST50F, el “invitado” que se adueña de la fiesta

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Más cerca del Oscar: Paul Thomas Anderson suma un triunfo clave en la carrera por la estatuilla dorada
    Cultura y entretención

    Más cerca del Oscar: Paul Thomas Anderson suma un triunfo clave en la carrera por la estatuilla dorada

    Revelan la causa de muerte de la actriz Catherine O’Hara

    GYT: los clásicos del rock argentino vuelven a Chile para celebrar los 40 años del hit Es Por Amor

    Ghislaine Maxwell ofrece a Trump limpiar su nombre a cambio de un indulto
    Mundo

    Ghislaine Maxwell ofrece a Trump limpiar su nombre a cambio de un indulto

    ¿Bad Bunny podría desatar un fenómeno político en EE.UU. de cara a elecciones de noviembre?

    Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, se acogerá a la Quinta Enmienda durante su comparecencia ante el Congreso de EE.UU.

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?