Delincuente quiso hacer una encerrona y terminó atropellado: Fiscalía investiga robo con intimidación tras ataque en Quilicura

La tarde del sábado un automovilista conducía en la intersección de la Autopista Central hacia Vespucio Norte, cuando desde un vehículo un grupo de sujetos desconocidos descendió para intentar realizar, frustradamente, una encerrona. El hecho quedó completamente registrado en una cámara que llevaba el automóvil afectado.

Pero más allá del intento de realizar la ya reconocida modalidad de robo violento de vehículos, la imagen se volvió ampliamente viral luego de que la víctima esquivara a los delincuentes, impactando fuertemente a uno de los sujetos.

El frustrado robo ocurrido en Quilicura, según fuentes de La Tercera, está siendo investigado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, específicamente como un robo con intimidación, dado el tipo de hechos que ocurrieron. Quienes conocen de dicha indagatoria, dan cuenta que la Fiscalía de Flagrancia, en la que radica la indagatoria, ya dictó las primeras diligencias, las cuales están en pleno desarrollo.

Específicamente, será el OS-9 de Carabineros el que realizará las diligencias y estará a cargo de la investigación del caso, con la cual buscan dar con el paradero de los sujetos que participaron en este frustrado robo de vehículo.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, afirmó respecto a este fenómeno delictual que “ha tenido ciertas movilidades, lo hemos visto en otros casos, y Carabineros se encuentra evaluando conjuntamente con la subsecretaría de Seguridad Pública los ajustes en aquellas áreas donde hemos tenido incidentes de estos delitos, de estas características, que por cierto, cuando uno los mira gráficamente son muy violentos”.

A raíz del hecho, el titular de la cartera sostuvo que hay que “someterse” a la recomendación de la policía, “y las recomendaciones siempre de las policías es garantizar la integridad personal de quienes están en esos vehículos y de sus familias”.

Habla el conductor

En entrevista con radio ADN, el conductor del vehículo que evitó la encerrona relató los hechos, los cuales afirmó preveía debido a la actitud del automóvil que lo antecedía, en cuyo interior iban varios sujetos. Esas sospechas, afirmó, lo llevaron a reducir la velocidad y a mantener distancia con los delincuentes.

Al momento del atraco, afirma, actuó con decisión ya que era algo que había reflexionado previamente porque un familiar había sido víctima de un robo de este tipo, lo que lo llevó a analizar cómo actuar ante una encerrona.

“Cuando vi que se bajaron y uno de ellos tenía un arma, aceleré de inmediato. Mi única intención era salir de ahí (...) fueron segundos, pero para mí se sintieron mucho más largos. Vi claramente el arma y busqué una ruta de escape”, explicó.

Si bien reconoce que su estado emocional, y el de su acompañante, se ha visto afectado, el conductor detalló al medio que logró llegar a su destino a salvo. Posterior a eso, confirmó que realizó una denuncia ante Carabineros.

De los delincuentes, hasta ahora, no se conoce nada, así como tampoco del estado de salud de quien fue atropellado por el conductor.