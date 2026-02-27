Denuncian robo de dos motores fuera de borda del Club de Regatas Valparaíso

El Club de Regatas Valparaíso, entidad deportiva que entrena en el Embalse de la Luz de Placilla de Peñuelas, fue víctima del robo de dos motores fuera de borda.

“La pérdida, avaluada en aproximadamente 6 millones de pesos, representa un golpe muy duro para toda nuestra comunidad”, lamentó el club en un comunicado en el que dan a conocer la situación.

Según explicaron, se trata de equipos que les permiten mover las lanchas de apoyo del club y que son fundamentales para realizar entrenamientos seguros en el agua.

“Somos un club con historia en la Región de Valparaíso, reconocido como parte del patrimonio cultural y deportivo de nuestra ciudad. Durante años hemos formado generaciones de niños y jóvenes, promoviendo valores, disciplina y desarrollo deportivo”, destacaron.

En esa línea, indican que el robo “afecta directamente a 80 niños y jóvenes que quedan sin poder entrenar”.

“Sin estos motores, simplemente no podemos salir al agua ni realizar nuestros entrenamientos de manera segura”, advirtieron.

La entidad deportiva precisó que su financiamiento depende en un 100% del esfuerzo de apoderados y socios, por lo que están solicitando ayuda en sus redes sociales con la finalidad de adquirir nuevamente los motores y retomar los entrenamientos.