Denuncian robo en Instituto Chileno de Políticas Públicas: serían archivos de investigación sobre corrupción

Durante la mañana de este sábado, aparatos tecnológicos ligados a una investigación fueron robados de las oficinas del Instituto Chileno de Políticas Públicas, ubicado en el Núcleo Ochagavía de Pedro Aguirre Cerda.

Desde Carabineros de Chile, informaron que el presidente del instituto se percató del robo a eso de las 11.15 am y que no existen indicios de fuerza o daños en la oficina. De igual forma, manifestaron que no se hay cámaras en su interior.

En conversación con 24 Horas, el presidente de la institución, Humberto García dio cuenta de que “lo que se perdió fue un notebook donde teníamos almacenada la información de una investigación de corrupción, el material fotográfico de la cámara fotográfica y el celular de contacto de las fuentes que teníamos al interior".

Asimismo, acusó que se trata de “un robo específico”, ya que los otros aparatos tecnológicos que había en la oficina no fueron sustraídos.

Respecto del carácter de la investigación, declaró: “La información, propiamente tal, no quiero dar el titular de lo que se está investigando, pero sí puedo decir que se mete en las entrañas del Congreso. Esto claramente va a tener repercusiones políticas”.

Junto con aclarar que la información está respaldada en otros dispositivos, García manifestó que la investigación sobre corrupción al interior del Congreso Nacional tiene que ver con “temas de financiamiento” y otros que prefirió no especificar. También descartó que el personal de la oficina cercano a la indagatoria esté relacionado con el robo.