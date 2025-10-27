SUSCRÍBETE
Nacional

Desaparición y homicidio de Krishna Aguilera: detenidos serán formalizados este martes

Cinco de los seis detenidos por el caso serán formalizados durante la jornada del martes.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla

Durante la madrugada del domingo fue encontrado el cuerpo sin vida de Krishna Aguilera, la joven de 19 años que estaba desaparecida desde el 4 de octubre pasado en la comuna de San Bernardo.

El cuerpo de la joven fue encontrado en el sector de Catemito, en Calera de Tango, Región Metropolitana.

Desde la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, confirmaron durante el fin de semana la detención de un sexto sujeto involucrado en la desaparición de la joven, el cual habría colaborado en el hallazgo del cuerpo.

"Él nos entregó el punto exacto que ya más o menos teníamos visualizado“, señaló el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén.

Pastén también informó que el sitio donde fue encontrado el cuerpo de Aguilera “estaba preparado precisamente para esos fines” y que “el estado del cuerpo da cuenta de que esto no fue una muerte accidental”.

Según se conoció, se trataría de un hombre de 45 años, quien será formalizado el próximo martes, luego de que el Juzgado de Garantía de San Bernardo acogiera la solicitud de la Fiscalía occidente de ampliar la detención.

También hay otras cinco personas detenidas, una de ellas corresponde a Juan Beltrán, de 45 años, quien se encuentra en prisión preventiva y es sindicado por la familia de la víctima como el principal responsable de la desaparición de Aguilera.

Respecto a los otros cuatro imputados, durante la jornada del sábado, en el marco del control de detención, la Fiscalía también solicitó ampliar su detención hasta el próximo martes, lo que fue aceptado por el tribunal.

Cabe recordar que los imputados fueron capturados por la Policía de Investigaciones, durante la tarde del viernes, y entre los detenidos se encontraría la actual pareja de Beltrán.

22 días desaparecida

El cuerpo de la joven fue encontrado luego de 22 días de desaparecida, siendo vista con vida por última vez el 4 de octubre en San Bernardo, cuando asistió a un local nocturno en el que habría compartido con Beltrán.

De acuerdo a lo que explicó el fiscal Pastén, “nuestra hipótesis es que fue un secuestro con homicidio que fue planificado previamente. Esto no fue una situación azarosa, esto no fue un crimen pasional, esto no fue circunstancial ni un accidente, esto fue un crimen que venía siendo planificado desde hacía algún tiempo por Juan Beltrán y su círculo”.

