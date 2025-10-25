SUSCRÍBETE
Nacional

Amplían la detención de los cuatro presuntos implicados en la desaparición de Krishna Aguilera

El viernes, la PDI detuvo a cuatro personas vinculadas a Juan Beltrán, uno de los principales sospechosos en la desaparición de la joven y que se encontraría en prisión preventiva.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos

En el Juzgado de Garantía de San Bernardo se desarrolló este sábado el control de detención de las cuatro personas capturadas por su presunta participación en la desaparición de Krishna Aguilera (19), de quien se desconoce su paradero desde el pasado 4 de octubre.

Sin embargo, la Fiscalía solicitó que finalmente se ampliara su detención hasta el próximo martes, petición que fue aceptada por el tribunal al considerar el argumento de falta de diligencias investigativas.

Los imputados fueron capturados por la Policía de Investigaciones (PDI) durante la tarde del viernes, en el contexto de una investigación de personas vinculadas con Juan Beltrán, uno de los principales sospechosos de la desaparición y quien fue dejado en prisión preventiva el domingo pasado.

En ese contexto, la PDI detuvo a estas cuatro personas, entre las que se encontraría la pareja de Beltrán y la madre de esta última.

Tras la audiencia, el fiscal metropolitano Occidente, Marcos Pastén, abordó las razones por parte del ente persecutor para solicitar la ampliación de la detención.

“Se le solicitó al tribunal la ampliación de la detención por cuanto surge una serie de diligencias a partir de las investigaciones que venimos realizando que hacen necesaria su detención hasta el día martes y así poder ampliar el espectro de antecedentes que nosotros tenemos para imputarles delitos”, explicó Pastén.

Durante la audiencia, según detalló Pastén, también se habría detallado el cambio en la orientación de la investigación, que habría pasado de solamente secuestro a un secuestro con homicidio.

“El tribunal encontró plausibles nuestros antecedentes y es lo que estamos nosotros abocados principalmente a acreditar, que en este caso nos encontramos en presencia de un secuestro con homicidio”, detalló.

Respecto a las cuatro personas que pasaron por el juzgado esta jornada, el fiscal explicó que “es un círculo que todo está alrededor de Juan Beltrán, por distintos nexos sentimentales, económicos, afectivos, etc.”.

Hay vínculos de carácter sentimental, hay vínculos de dependencia desde que ellos trabajan para ellos. Entre ellos hay vínculos de familiaridad también. Son antecedentes que por supuesto están en la carpeta y que dan cuenta de que esto es un círculo, digamos, de personas alrededor de él que habrían participado en los delitos”, explicó Pastén.

Investigación sobre Juan Beltrán

La semana anterior fue detenido, como se señaló anteriormente, Juan Beltrán (44), quien se encuentra detenido en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas).

Según la investigación que desarrolla la PDI y la Fiscalía, sería el principal sospechoso en el caso y también hasta el momento la última persona que habría tenido contacto con Krishna Aguilera, luego que ambos salieran de una discoteca en Barrio Bellavista durante la madrugada del 4 de octubre.

Una de las aristas que estaría investigando la Fiscalía sería que Beltrán habría utilizado mujeres jóvenes para la venta de drogas. De hecho, Aguilera habría sido pareja de Beltrán durante un tiempo.

Fue formalizado la semana pasada imputado por los delitos de secuestro, lesiones leves a funcionarios PDI y obstrucción a la justicia.

