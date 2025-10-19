SUSCRÍBETE
Nacional

Decretan prisión preventiva para el principal sospechoso por la desaparición de Krishna Aguilera

La Fiscalía le imputó los delitos de secuestro, lesiones leves a funcionarios de la PDI y obstrucción de la justicia.

Joaquín Barrientos
Este domingo fue formalizado Juan Beltrán (44) en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, luego que el jueves se determinara ampliar su detención debido a la falta de diligencias que en ese entonces se encontraban en curso en la investigación por la desaparición de Krishna Aguilera.

Esta jornada, el tribunal determinó la cautelar de prisión preventiva sobre Beltrán, al considerarlo un peligro para la seguridad de las sociedad y de la víctima. Se le imputan los delitos de secuestro, lesiones leves a funcionarios de la PDI y obstrucción de la justicia.

El tribunal estableció un plazo de investigación de 120 días, además de la reserva de la investigación por un período de 40 días.

Tras la formalización de Beltrán, el fiscal metropolitano occidente, Marcos Pastén entregó más detalles respecto al desarrollo del caso.

“Nosotros hemos dado cuenta de todos los antecedentes que dan cuenta de cómo esta persona, aprovechándose de la condición en que se encontraba la víctima el día de la ocurrencia de los hechos, la privó de su libertad, no permitió que recuperara su libertad ambulatoria y hasta el día de hoy, 15 días después de ocurrir los hechos, no entrega antecedentes del paradero de Krishna”, detalló Pastén.

Enfatizando que se habría solicitado el secreto de la investigación debido a que todavía hay diligencia en curso, el fiscal explicó que el Ministerio Público logró establecer que Beltrán sería la última persona que habría estado con la víctima y que no habría podido justificar su versión de los hechos. Por otra parte, también se consideró para la cautelar aplicada los antecedentes del imputado por su vinculo con el narcotráfico y sus reacciones violentas anteriores.

Respecto a la versión de Fiscalía sobre el caso, Pastén detalló: “Lo que nosotros decimos es que esto se da en un contexto de tráfico de drogas a la que se dedicaba el imputado, de personas con las que él interactuaba. Y todo ese contexto que es concurrente, digamos, de la comisión de delitos explican, digamos, la acción del imputado (...) El secuestro es producto de las acciones que él cometió”.

El caso de Krishna Aguilera

El sujeto fue capturado días atrás por su presunta participación en la desaparición de Krishna Aguilera, joven madre de 19 años cuyo rastro se habría perdido el pasado sábado 4 de octubre.

Beltrán habría sido la última persona conocida que tuvo contacto con la joven, con quien habría sido visto en un local nocturno.

Desde la Fiscalía y la PDI señalaron que desde el comienzo habían apuntado al detenido como un sujeto de interés. Tras su captura, Beltrán se habría negado a colaborar con la investigación y habría prestado declaraciones contradictorias respecto al caso.

Por otro lado, desde la familia de la joven habrían señalado que días antes de su desaparición, Krishna les habría comentado que había sido amenazado por el detenido, quien era conocido en San Bernardo por su vínculo con el tráfico de drogas.

