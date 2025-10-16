SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

¿Qué pasó con Krishna Aguilera? PDI detuvo a principal blanco de interés y fiscal afirma que joven fue desaparecida

El sujeto no ha colaborado con la indagatoria. La joven fue vista por última vez el 4 de octubre en San Bernardo, tras asistir a un local nocturno.

Por 
José Navarrete
 
Juan Pablo Andrews
Krishna Aguilera Yáñez, desaparecida en San Bernardo.

La madrugada de este jueves, la Policía de Investigaciones (PDI) concretó la detención de Juan Beltrán, en el marco del trabajo que están realizando para dar con el paradero de Krishna Aguilera.

La joven de 19 años fue vista por última vez el 4 de octubre en San Bernardo, tras asistir a un local nocturno en el que habría compartido con el hombre detenido este jueves.

El fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Occidente, Marcos Pastén explicó que Beltrán es “blanco de interés” y se pedirá la ampliación de la detención del sujeto de 44 años que fue detenido por la Brigada Investigadora de Búsqueda de Personas (Briup) de la PDI.

La investigación continúa siendo reservada.

El fiscal señaló que la indagatoria apunta a que la joven fue desaparecida y que el detenido no ha colaborado.

Relato de Beltrán no coincide con registros

De acuerdo a información recabada por La Tercera, el sujeto ha declarado cosas contradictorias, que no dan cuenta, por ejemplo, con lo que las policías han registrado en videos de cámaras de vigilancia con los que se ha buscado reconstruir los trayectos de la joven que está siendo buscada.

Beltrán ha reconocido que estuvo con ella, pero insiste en que no tiene nada que ver con su desaparición.

Se deben realizar pericias a su teléfono móvil que los equipos investigativos esperan que den pistas del paradero de la mujer.

Pastén: “No es de una persona que haya desaparecido voluntariamente"

"Se han hecho innumerables diligencias destinadas a la ubicación de esta joven que se encuentra desaparecida. Logramos la detención de esta persona, logramos la incautación de evidencias para tratar de esclarecer la dinámica de la desaparición de la joven", informó el fiscal Pastén en un diálogo con la prensa antes del mediodía.

Tras esto, el persecutor abordó la tesis sobre la que se desarrolla la búsqueda.

“Esto se trata de una desaparición de persona, no es de una persona que haya desaparecido voluntariamente, sino que es una persona que ha sido desaparecida y esa es la línea de investigación que estamos trabajando”, afirmó.

Un equipo especial de la PDI reforzará en trabajo en las diligencias que se siguen realizando.

“La Policía de Investigación ha dispuesto un equipo especial de alto nivel para la realización de estas diligencias. Nosotros hemos puesto dos fiscales, aparte del fiscal regional, a cargo de esta investigación. Y como les digo, estamos trabajando intensamente. Lo que nos preocupa ahora, y el principal objetivo nuestro, es encontrar a la persona desaparecida”, indicó Pastén, antes de que Beltrán fuese trasladado a la audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

El fiscal evitó entregar mayores precisiones respecto a qué tipo de delito se indaga respecto al detenido, sin embargo insistió en que él le tomó declaración y el sujeto no colaboró y que hay evidencia que fue incautada en su detención y apunta en su contra.

“Las evidencias dicen relaciones con aparatos telefónicos y otras piezas que hemos logrado encontrar y que estamos periciando. Y respecto a la obstrucción de la investigación, es que precisamente la persona que estamos pasando a audiencia a nuestro juicio no ha colaborado”, puntualizó.

Más sobre:PolicialKrishna AguileraSan BernardoPDI

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)

Desarticulan banda criminal que participó en al menos 16 “turbazos” en la Región Metropolitana: hay 12 sujetos detenidos

La chilena Molymet llega a Estados Unidos con nueva filial industrial y la compra de Rhenium Alloys

Tras los dichos sobre Jaime Guzmán: Galilea (RN) asegura que republicanos está buscando “perforar” el electorado de la UDI

Pardow previo a acudir a La Moneda: “Mi permanencia en el cargo depende del Presidente de la República”

Uruguay aprobó su ley de eutanasia: quiénes podrán acogerse a este derecho

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

3.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

4.
Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Servicios

Cuándo se estrena F1 La Película con Brad Pitt en streaming

Cuándo se estrena F1 La Película con Brad Pitt en streaming

Six Kings Slam: dónde y a qué hora ver el torneo de exhibición con estrellas del tenis

Six Kings Slam: dónde y a qué hora ver el torneo de exhibición con estrellas del tenis

Temblor hoy, jueves 16 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 16 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Cuándo se estrena F1 La Película con Brad Pitt en streaming
Chile

Cuándo se estrena F1 La Película con Brad Pitt en streaming

Desarticulan banda criminal que participó en al menos 16 “turbazos” en la Región Metropolitana: hay 12 sujetos detenidos

¿Qué pasó con Krishna Aguilera? PDI detuvo a principal blanco de interés y fiscal afirma que joven fue desaparecida

La chilena Molymet llega a Estados Unidos con nueva filial industrial y la compra de Rhenium Alloys
Negocios

La chilena Molymet llega a Estados Unidos con nueva filial industrial y la compra de Rhenium Alloys

Nestlé anuncia planes de despidos masivos y el mercado respalda la medida

Jorge Quiroz, coordinador económico de Kast, reafirma recorte de US$ 6.000 millones y ahora usa como argumento al CFA

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)
Tendencias

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)

Uruguay aprobó su ley de eutanasia: quiénes podrán acogerse a este derecho

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

Ahora a Colombia tras clasificar a la final: las nuevas burlas de Argentina en el Mundial Sub 20
El Deportivo

Ahora a Colombia tras clasificar a la final: las nuevas burlas de Argentina en el Mundial Sub 20

Alejandro Tabilo logra una trabajada victoria para acceder a cuartos de final del Challenger de Olbia

El gran dolor de Yanara Aedo que roza el centenario de Colo Colo

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025
Finde

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

San Ginés lleva al teatro la icónica película “La Sociedad De Los Poetas Muertos”
Cultura y entretención

San Ginés lleva al teatro la icónica película “La Sociedad De Los Poetas Muertos”

Glup! sorprende con una sugerente versión de Una Cuncuna, el mayor clásico de Mazapán: escúchala aquí

Fact Checking histórico a la serie Mussolini: qué fue real y qué no

Netanyahu promete “seguir luchando” contra los “enemigos que busquen el rearme”
Mundo

Netanyahu promete “seguir luchando” contra los “enemigos que busquen el rearme”

La vida de bajo perfil del exlíder sirio Bashar al-Assad en Moscú: de paseo al mall y jugando videos en línea

Israel entrega los cuerpos de otros 30 palestinos muertos durante su ofensiva contra la Franja de Gaza

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo