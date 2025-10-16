¿Qué pasó con Krishna Aguilera? PDI detuvo a principal blanco de interés y fiscal afirma que joven fue desaparecida

La madrugada de este jueves, la Policía de Investigaciones (PDI) concretó la detención de Juan Beltrán, en el marco del trabajo que están realizando para dar con el paradero de Krishna Aguilera.

La joven de 19 años fue vista por última vez el 4 de octubre en San Bernardo, tras asistir a un local nocturno en el que habría compartido con el hombre detenido este jueves.

El fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Occidente, Marcos Pastén explicó que Beltrán es “blanco de interés” y se pedirá la ampliación de la detención del sujeto de 44 años que fue detenido por la Brigada Investigadora de Búsqueda de Personas (Briup) de la PDI.

La investigación continúa siendo reservada.

El fiscal señaló que la indagatoria apunta a que la joven fue desaparecida y que el detenido no ha colaborado.

Relato de Beltrán no coincide con registros

De acuerdo a información recabada por La Tercera, el sujeto ha declarado cosas contradictorias, que no dan cuenta, por ejemplo, con lo que las policías han registrado en videos de cámaras de vigilancia con los que se ha buscado reconstruir los trayectos de la joven que está siendo buscada.

Beltrán ha reconocido que estuvo con ella, pero insiste en que no tiene nada que ver con su desaparición.

Se deben realizar pericias a su teléfono móvil que los equipos investigativos esperan que den pistas del paradero de la mujer.

Pastén: “No es de una persona que haya desaparecido voluntariamente"

"Se han hecho innumerables diligencias destinadas a la ubicación de esta joven que se encuentra desaparecida. Logramos la detención de esta persona, logramos la incautación de evidencias para tratar de esclarecer la dinámica de la desaparición de la joven", informó el fiscal Pastén en un diálogo con la prensa antes del mediodía.

Tras esto, el persecutor abordó la tesis sobre la que se desarrolla la búsqueda.

“Esto se trata de una desaparición de persona, no es de una persona que haya desaparecido voluntariamente, sino que es una persona que ha sido desaparecida y esa es la línea de investigación que estamos trabajando”, afirmó.

Un equipo especial de la PDI reforzará en trabajo en las diligencias que se siguen realizando.

“La Policía de Investigación ha dispuesto un equipo especial de alto nivel para la realización de estas diligencias. Nosotros hemos puesto dos fiscales, aparte del fiscal regional, a cargo de esta investigación. Y como les digo, estamos trabajando intensamente. Lo que nos preocupa ahora, y el principal objetivo nuestro, es encontrar a la persona desaparecida”, indicó Pastén, antes de que Beltrán fuese trasladado a la audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

El fiscal evitó entregar mayores precisiones respecto a qué tipo de delito se indaga respecto al detenido, sin embargo insistió en que él le tomó declaración y el sujeto no colaboró y que hay evidencia que fue incautada en su detención y apunta en su contra.

“Las evidencias dicen relaciones con aparatos telefónicos y otras piezas que hemos logrado encontrar y que estamos periciando. Y respecto a la obstrucción de la investigación, es que precisamente la persona que estamos pasando a audiencia a nuestro juicio no ha colaborado”, puntualizó.