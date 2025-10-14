PDI continúa búsqueda en San Bernardo de joven de 19 años que lleva diez días desaparecida

La Policía de Investigaciones (PDI) continúa las diligencias para dar con el paradero de Krishna Aguilera Yáñez, joven de 19 años que fue vista por última vez el 4 de octubre en la comuna de San Bernardo, cerca del Consultorio Raúl Brañes.

La hermana de la joven relató a Contigo en la Mañana de Chilevisión que Krishna salió con destino a una discoteca junto a un hombre de 45 años.

Cristal Aguilera detalló que se comunicó con su hermana durante la madrugada, sin embargo, a la mañana siguiente no recibió respuesta.

Tras no poder ubicar a la joven, Cristal se comunicó con el sujeto, que acorde a sus declaraciones, le habría dicho que dejó a Krishna en un block, sin embargo, a los pocos días dejó de contestar los mensajes de la familia.

“Yo me comuniqué con él, pero está desaparecido. No ha dado rastro, no está por ningún lado”, indicó.

La familia de la joven acusa al hombre de 45 años de estar involucrado con su desaparición. De acuerdo con la hermana, Krishna lo conoció a los 17 años, pese a que no mantenían una relación formal, sí existía un vínculo sentimental.

“Somos todas mujeres, nadie tiene derecho a decidir por nuestras vidas, sea cual sea la situación. Esta es la persona que tiene a mi hermana, él es el único que la tiene . Yo voy a seguir indagando hasta encontrarla”, expresó la hermana de Krishna.

La subprefecto Tatiana García Huidobro, jefa de la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana de la PDI, señaló que han revisado las cámaras de seguridad en el sector, además han recopilado declaraciones de testigos y amigos de la víctima.

La institución llamó a entregar cualquier información por los canales oficiales. Por lo mismo, publicaron las características de la joven, quien puede ser identificada por sus tatuajes: una mariposa en el antebrazo derecho, la palabra Ámbar en su mano derecha y la letra M en el lado izquierdo del pecho.