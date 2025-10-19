Investigan robo con homicidio en Puerto Montt: adulto mayor fue hallado muerto en su domicilio

En la mañana del sábado, un adulto mayor fue encontrado muerto, con lesiones atribuibles a terceros, en su domicilio en Puerto Montt, Región de Los Lagos.

En primera instancia, el Ministerio Público fue alertado por Carabineros del hallazgo de un cadáver en una vivienda ubicada a un costado de la Carretera Austral, en el sector de Piedra Azul. Con posterioridad, la fiscal jefe de Puerto Montt, Myriam Pérez, instruyó a la Policía de Investigaciones trasladarse hasta la citada vivienda y realizar las pericias de rigor que, en palabras de la persecutora, se extendieron durante todo el día de ayer.

El subprefecto Walt Dapremont, de la Brigada de Homicidios de Puerto Montt, informó que la víctima tenía 65 años y que en su cabeza tenía múltiples lesiones atribuibles a golpes con un objeto contundente. La data de muerte era de entre 10 a 14 horas antes del hallazgo y la causa más probable de su fallecimiento, según el oficial, correspondería a un traumatismo encefalocraneano.

De acuerdo con la PDI, luego de las primeras diligencias se estableció que durante la madrugada desconocidos forzaron la puerta de ingreso principal e ingresaron al inmueble. Después de que la víctima fuera inmovilizada, sustrajeron varias especies de valor, entre ellas, celulares, joyas de oro, relojes de pulsera de alta gama, un revólver y $9 millones. Tras herir mortalmente a la víctima, huyeron de la vivienda.

“Esta Brigada de Homicidios de la PDI continúa realizando diligencias investigativas para establecer el móvil y dinámica de los hechos investigados, así como la individualización de él o los imputados del homicidio para su posterior ubicación y detención”, puntualizó el subprefecto.

Por su lado, la fiscal Pérez acotó que “las circunstancias de la muerte de este vecino del sector de la carretera austral son evidentemente atribuibles a la acción de terceras personas, presumiblemente en el marco de la comisión de un delito de robo con homicidio" y que “el cadáver de la víctima será sometido al peritaje de autopsia por peritos del Servicio Médico Legal, de la región de Los Lagos, dentro de las próximas horas”.

Desde la Municipalidad de Puerto Montt también se refirieron al crimen. Soledad Escobar, directora de Seguridad Pública, expresó a nombre del municipio “su más enérgico repudio y profunda preocupación ante el homicidio de un adulto ocurrido hoy en el sector de Piedra Azul, hecho que por supuesto enluta a una familia y genera una legítima consternación entre los vecinos del sector".

“Nuestro compromiso es seguir trabajando de manera coordinada con las instituciones competentes para fortalecer la prevención, la protección comunitaria y la convivencia pacífica en todos los sectores de la ciudad. Asimismo, hacemos un llamado a la ciudadanía y a los vecinos del sector a colaborar con las policías y el Ministerio Público, entregando cualquier antecedente o información relevante que contribuya al pronto esclarecimiento de los hechos y a la identificación de los responsables”, cerró.