SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Investigan robo con homicidio en Puerto Montt: adulto mayor fue hallado muerto en su domicilio

La PDI estableció que desconocidos le robaron a la víctima joyas, millones de pesos en efectivo, celulares y relojes, entre otras especies de valor.

Paz RubioPor 
Paz Rubio

En la mañana del sábado, un adulto mayor fue encontrado muerto, con lesiones atribuibles a terceros, en su domicilio en Puerto Montt, Región de Los Lagos.

En primera instancia, el Ministerio Público fue alertado por Carabineros del hallazgo de un cadáver en una vivienda ubicada a un costado de la Carretera Austral, en el sector de Piedra Azul. Con posterioridad, la fiscal jefe de Puerto Montt, Myriam Pérez, instruyó a la Policía de Investigaciones trasladarse hasta la citada vivienda y realizar las pericias de rigor que, en palabras de la persecutora, se extendieron durante todo el día de ayer.

El subprefecto Walt Dapremont, de la Brigada de Homicidios de Puerto Montt, informó que la víctima tenía 65 años y que en su cabeza tenía múltiples lesiones atribuibles a golpes con un objeto contundente. La data de muerte era de entre 10 a 14 horas antes del hallazgo y la causa más probable de su fallecimiento, según el oficial, correspondería a un traumatismo encefalocraneano.

De acuerdo con la PDI, luego de las primeras diligencias se estableció que durante la madrugada desconocidos forzaron la puerta de ingreso principal e ingresaron al inmueble. Después de que la víctima fuera inmovilizada, sustrajeron varias especies de valor, entre ellas, celulares, joyas de oro, relojes de pulsera de alta gama, un revólver y $9 millones. Tras herir mortalmente a la víctima, huyeron de la vivienda.

“Esta Brigada de Homicidios de la PDI continúa realizando diligencias investigativas para establecer el móvil y dinámica de los hechos investigados, así como la individualización de él o los imputados del homicidio para su posterior ubicación y detención”, puntualizó el subprefecto.

Por su lado, la fiscal Pérez acotó que “las circunstancias de la muerte de este vecino del sector de la carretera austral son evidentemente atribuibles a la acción de terceras personas, presumiblemente en el marco de la comisión de un delito de robo con homicidio" y que “el cadáver de la víctima será sometido al peritaje de autopsia por peritos del Servicio Médico Legal, de la región de Los Lagos, dentro de las próximas horas”.

Desde la Municipalidad de Puerto Montt también se refirieron al crimen. Soledad Escobar, directora de Seguridad Pública, expresó a nombre del municipio “su más enérgico repudio y profunda preocupación ante el homicidio de un adulto ocurrido hoy en el sector de Piedra Azul, hecho que por supuesto enluta a una familia y genera una legítima consternación entre los vecinos del sector".

“Nuestro compromiso es seguir trabajando de manera coordinada con las instituciones competentes para fortalecer la prevención, la protección comunitaria y la convivencia pacífica en todos los sectores de la ciudad. Asimismo, hacemos un llamado a la ciudadanía y a los vecinos del sector a colaborar con las policías y el Ministerio Público, entregando cualquier antecedente o información relevante que contribuya al pronto esclarecimiento de los hechos y a la identificación de los responsables”, cerró.

Más sobre:PolicialPDIPuerto MonttCarretera australHomicidio

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

De 60 a 240 días: la advertencia de sociedades por plazos aprobados sobre seguridad nuclear en “ley de permisología”

Trump tilda a Petro de “líder del narcotráfico” y anuncia suspensión de “subsidios a gran escala”

Continúa la búsqueda de mariscador desaparecido en Playa Ancha: Armada mantiene patrullajes terrestres y marítimos

Drones ucranianos atacan una importante planta de gas en Rusia

Dejé de usar mi teléfono inteligente por un mes: así fue cómo cambió mi vida

Cómo hacer que tu café diario sea realmente saludable

Lo más leído

1.
Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

2.
Padre y sus dos hijos adolescentes fueron hallados sin vida en vivienda de La Reina

Padre y sus dos hijos adolescentes fueron hallados sin vida en vivienda de La Reina

3.
Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

4.
Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

5.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Servicios

Corte de luz programado para este domingo afectará a cinco comunas de la RM

Corte de luz programado para este domingo afectará a cinco comunas de la RM

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Manchester United por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Manchester United por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo por TV y streaming

De 60 a 240 días: la advertencia de sociedades por plazos aprobados sobre seguridad nuclear en “ley de permisología”
Chile

De 60 a 240 días: la advertencia de sociedades por plazos aprobados sobre seguridad nuclear en “ley de permisología”

Investigan robo con homicidio en Puerto Montt: adulto mayor fue hallado muerto en su domicilio

Continúa la búsqueda de mariscador desaparecido en Playa Ancha: Armada mantiene patrullajes terrestres y marítimos

La metamorfosis de Silicon Valley
Negocios

La metamorfosis de Silicon Valley

Holger Paulmann y José Guzmán: “Hace más de 25 años que no teníamos el nivel de consenso que hoy hay respecto de la importancia del crecimiento”

Un error de US$115 millones: El episodio que provocó el peor cortocircuito de Pardow

Dejé de usar mi teléfono inteligente por un mes: así fue cómo cambió mi vida
Tendencias

Dejé de usar mi teléfono inteligente por un mes: así fue cómo cambió mi vida

Cómo hacer que tu café diario sea realmente saludable

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

El papelón de Ferrari que involucra a Chile
El Deportivo

El papelón de Ferrari que involucra a Chile

Zidane Yáñez encabeza la nómina final de la Roja Sub 17 para el Mundial de Qatar

Almuerzo en una viña y cara a cara con los presidentes de los clubes: la agenda de Infantino en su visita exprés a Chile

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025
Cultura y entretención

La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025

Muere Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit

Mampato: el regreso de un clásico de los niños del ayer

Trump tilda a Petro de “líder del narcotráfico” y anuncia suspensión de “subsidios a gran escala”
Mundo

Trump tilda a Petro de “líder del narcotráfico” y anuncia suspensión de “subsidios a gran escala”

Drones ucranianos atacan una importante planta de gas en Rusia

Israel lanza dos ataques aéreos en el sur de Gaza en medio de acuerdo de alto el fuego

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca