Nacional

Diputado Meza valora detención de implicados en asalto que sufrió: “Necesitamos mano dura frente a la delincuencia”

Según informó la PDI, los detenidos pertenecerían a una banda dedicada a cometer robos con violencia.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz

El diputado José Carlos Meza (Republicanos) valoró este domingo la detención de dos sujetos que habrían participado en el asalto del que fue víctima en agosto pasado, en la comuna de Recoleta.

“En primer lugar, agradecer a la PDI y al Ministerio Público de haber avanzado en esta investigación”, señaló el parlamentario, quien fue víctima de una violenta “encerrona” mientras se encontraba en su vehículo junto a su sobrina.

“Nosotros hemos sido víctimas de un violento asalto a mano armada, como le ha pasado a cientos de miles de chilenos en el último tiempo. Es por eso que necesitamos mano dura, es por eso que necesitamos tomarnos en serio el grave problema de delincuencia, la crisis de seguridad que atraviesa el país”, agregó.

Según informó la PDI, los detenidos pertenecerían a una banda dedicada a cometer robos con violencia y fueron capturados tras diligencias que incluyeron análisis de cámaras de seguridad y allanamientos en distintos domicilios.

Meza no descartó presentar acciones legales, señalando que “personalmente vamos a evaluar si es que nos querellamos para hacernos parte de esta causa. Por el momento no hemos visto la necesidad, pero de ser así, sin duda tomaremos estas acciones”.

“Yo espero que, así como en este caso, en muchos otros que chilenos siguen esperando, se pueda atrapar a los delincuentes y que sean enjuiciados”, sentenció.

Más sobre:José Carlos MezaRoboRepublicanosEncerronaDetenciónPDI

Diputado Meza valora detención de implicados en asalto que sufrió: "Necesitamos mano dura frente a la delincuencia"

