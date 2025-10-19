Detienen a dos hombres que estarían vinculados a “encerrona” contra diputado José Carlos Meza

La Policía de Investigaciones (PDI) informó este domingo la detención de dos sujetos que estarían vinculados al robo del que fue víctima el diputado José Carlos Meza (Partido Republicano) el pasado 18 de agosto en Recoleta, Región Metropolitana.

Al momento del robo, ejecutado en modalidad de “encerrona”, el parlamentario se encontraba en su vehículo en las cercanías de la estación de Metro Vespucio Norte. ”Iba yo en mi vehículo a buscar a mi sobrina Pía al Metro, porque ella venía llegando del preuniversitario, y cuando ella se sube al vehículo nos abordan aproximadamente cuatro sujetos vestidos de negro a rostro descubierto, nos apuntaron a ambos con armas de fuego y nos forcejearon para bajar del vehículo, y cuando nos bajamos se subieron los cuatro y arrancaron con el vehículo", relató en esa ocasión Meza, según consignó Cooperativa.

El inspector Alejandro Salgado Briones, de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Centro Norte de la PDI, informó que las primeras diligencias correspondieron al levantamiento y análisis de cámaras de vigilancia y que posteriormente se perició el vehículo robado una vez que éste fue hallado. Con ello se rastreó la huida de los asaltantes y se identificó a dos de ellos.

El comisario Nelson Aravena Díaz, oficial de la citada unidad policial, informó que las detenciones se concretaron el jueves 16 de octubre. “Se dio cumplimiento a dos órdenes de detención y cuatro entradas de registros a domicilios que mantenían los imputados, logrando la detención de dos de los cuatro autores del hecho, y de igual forma en el ingreso a sus domicilios, se incautaron medios de prueba que ayudan a la investigación", especificó Aravena.

El oficial además sostuvo que durante la investigación se estableció que los detenidos pertenecerían a una banda que se dedica a cometer este tipo de delitos. “Tenían antecedentes al momento de su detención, y uno de ellos fue detenido hace dos semanas aproximadamente por receptación de un vehículo motorizado”, detalló. Ambos detenidos, uno adulto y el otro menor de edad pasaron a control detención el viernes.