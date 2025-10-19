Continúa la búsqueda de mariscador desaparecido en Playa Ancha: Armada mantiene patrullajes terrestres y marítimos

Continúan las labores de búsqueda de Enrique Mancilla, de 37 años, quien desapareció el martes 14 de octubre en el sector de Ventisquero Bajo en Playa Ancha, Valparaíso.

Mancilla había salido ese día a recolectar productos del mar y no regresó, por lo que su familia presentó una denuncia por presunta desgracia ante la Fiscalía de Valparaíso.

Este domingo, el capitán de puerto de Valparaíso, capitán de fragata LT David López, detalló que “transcurrido el quinto día de la presunta desgracia de la persona que se encuentra desaparecida en el sector de Ventisquero Bajo en Playa Ancha, se mantienen las diligencias dispuestas por el Ministerio Público para efectuar la rebúsqueda”.

Foto: Armada de Chile

Agregó que “en el lugar se han constatado medios especializados por parte de la Armada de Chile que están efectuando una rebúsqueda por los sectores rocosos y también patrullajes marítimos con unidades dependientes”. Además, indicó que “se mantienen las coordinaciones con otros organismos del Estado, hasta el momento, sin resultados positivos”.

Por su parte, la familia de Mancilla ha señalado dificultades en la asignación de un fiscal para el caso, lo que retrasó el despliegue de la Armada. Su hermana, Giselle Mancilla, comentó en el programa La Tarde es Nuestra de Canal 13: “Comenzamos la búsqueda el mismo martes, cerca de las 6 de la tarde, cuando nos dimos cuenta que ya ese horario no era normal, él tenía que subir, la marea a esa hora ya está subiendo y había pasado el momento bueno para mariscar”.

Según la familia, los trabajos de búsqueda comenzaron formalmente el viernes, tras la asignación de un fiscal, y se han realizado esfuerzos tanto en tierra como en el mar para localizar a Mancilla.