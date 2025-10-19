SUSCRÍBETE
Nacional

Incautan más de 1.000 cajas que contenían cartones de cigarros de contrabando en Alto Hospicio

La Fiscalía dispuso el trabajo especializado de OS-9, el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) y al Departamento de Criminalística de Carabineros (Labocar), para continuar con las diligencias investigativas.

María José Halabi 
María José Halabi
Créditos: PDI

Este sábado, carabineros incautó más de $1.444 millones en cigarros de contrabando en el Cerro Tarapacá de Alto Hospicio de la región de Tarapacá.

La carga fue decomisada al interior de un container que se encontraba sobre la rampla de un camión.

Los cigarros se encontraban en cajas y, de acuerdo a carabineros, tenían como destino el comercio ilegal en el país.

La carga incautada asciende a 1.032 cajas que contenían 51.600 cartones de cigarros de contrabando, lo que tiene un avalúo de más de $1.444 millones. En el lugar también se decomisó el camión y 3 vehículos, todos sin encargo.

Créditos: PDI

El procedimiento policial inició cerca de las 02:15 horas de la madrugada del sábado, cuando carabineros recibió una denuncia al nivel 133, en la que testigos indicaban que habían escuchado disparos en la vía pública.

El general Adrián Andrades, jefe zona Tarapacá, informó que “por un llamado telefónico al nivel 133, personal de la 3ª Comisaría Alto Hospicio, se constituyó con éxito en la zona donde se pudo constatar la presencia de una cantidad importante de ciparrillos de contrabando, además de tres vehículos e indicios de que en este lugar hubo posiblemente un enfrentamiento entre bandas rivales dedicadas al contrabando".

Al realizar la inspección perimetral del lugar, se pudo apreciar la existencia de evidencia balística e indicios de impactos de disparos en otro galpón colindante.

Ahora bien, no se encontraron personas lesionadas.

Por su lado, la seremi de Seguridad pública de Tarapacá, Ana María Peralta, comentó que "queremos destacar el trabajo de las unidades especializadas de carabineros porque la lucha al crimen organizado la tenemos que dar entre todos y como Ministerio de Seguridad Pública vamos a seguir entregándole las herramientas a nuestros carabineros para poder seguir trabajando".

Finalmente, la Fiscalía dispuso el trabajo especializado de OS-9, el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) y Departamento de Criminalística de Carabineros (Labocar), para continuar con las diligencias investigativas.

