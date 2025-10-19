Con corona y espada: la irónica respuesta de Trump a las multitudinarias protestas del movimiento No Kings

Por medio de un vídeo realizado con inteligencia artificial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó a las multitudinarias protestas convocadas por el movimiento “No Kings”, que este sábado llenó las calles de las principales ciudades de EE.UU..

En este el mandatario porta una corona y luego varias personas se arrodillan ante él, entre ellas los congresistas Nancy Pelosi y Chuck Schumer, en una respuesta directa y en tono de burla al movimiento popular que rechaza cualquier intento de concentración de poder en el ejecutivo bajo el nombre de “sin reyes”.

😂🤣😂pic.twitter.com/U7oqjAKym6 — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) October 18, 2025

Los organizadores de las protestas han puesto el foco en la que describen como la deriva autoritaria del gobierno de Trump, al igual como lo hicieron en junio con otra serie de manifestaciones masivas. Los convocantes además critican la militarización de las ciudades y la agresiva política migratoria desplegada por la administración republicana.

En una entrevista con la cadena Fox News, el inquilino de la Casa Blanca quiso alejarse este viernes de la etiqueta de rey. “Dicen que se refieren a mí como rey. No soy un rey”, afirmó.

Sin embargo, al final de la jornada las redes sociales del mandatario y de otros miembros de su gobierno, como el vicepresidente, JD Vance, se llenaron de varios vídeos y fotos en los que se puede ver a Trump con una corona en la cabeza, siendo esta su única reacción ante las manifestaciones hasta el momento.

Las manifestaciones transcurrieron de manera pacífica en ciudades como Washington D.C., Chicago, Nueva York, San Francisco y Los Ángeles. “Hoy se celebraron 10 marchas diferentes en Los Ángeles. Decenas de miles de personas se manifestaron pacíficamente”, sostuvo la alcaldesa de esta localidad californiana, Karen Bass.

Protestas No Kings en EE.UU. Foto @johncusack en X.

Más de 2.700 concentraciones y manifestaciones fueron contabilizadas en territorio estadounidense y también fuera del país, en ciudades como Londres, París, Roma o Madrid, respaldadas por organizaciones de la sociedad civil.

Antes de su realización, los organizadores recomendaron a los manifestantes que llevaran ropa de color amarillo, elegido por su afinidad simbólica con las protestas prodemocráticas de 2019 en Hong Kong.