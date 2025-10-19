Investigan homicidio tras tiroteo en población Parinacota de Quilicura

La tarde de este sábado se registró un nuevo homicidio en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana, que dejó como saldo a un hombre fallecido tras recibir un disparo percutado con un arma de fuego.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el fiscal Arturo Gómez, del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), el hecho se registró en calle Las Garzas, en la población Parinacota, donde un grupo de sujetos habría abierto fuego contra la víctima, provocándole una herida mortal.

“El día de hoy se recibió un llamado desde el SAPU de Quilicura, donde había ingresado aproximadamente a las 17.40 horas una persona herida por proyectil balístico, quien falleció en el lugar, y estos hechos habrían ocurrido ahí en el sector de calle Las Garzas, donde sujetos dispararon en contra de esta víctima, la que recibió el impacto en la parte posterior del tórax”, detalló el persecutor.

El Ministerio Público instruyó la concurrencia del Laboratorio de Criminalística (Labocar) y el Departamento OS-9 de Carabineros, quienes quedaron a cargo de las diligencias investigativas y del levantamiento de evidencias en el sitio del suceso.

“Se están realizando diligencias balísticas, a objeto de poder comparar evidencia que se le encontró a unas personas en el sector y, además, poder comparar con la evidencia balística que quedó alojada en el cuerpo, en este caso, de la víctima, ya que la herida resultó ser sin salida de proyectil”, precisó el persecutor.

El fiscal Gómez agregó que los equipos especializados están analizando distintos elementos balísticos para determinar el arma utilizada y establecer posibles vínculos con otros hechos delictivos ocurridos en la zona.

Hasta el cierre de esta edición, no se registran detenidos, aunque la investigación se mantiene en desarrollo con el fin de identificar a los autores del ataque y esclarecer el móvil detrás de este nuevo hecho de violencia en la zona norponiente de la capital.