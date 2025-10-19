Hay tres detenidos: desbaratan clan familiar dedicado al tráfico de droga en Renca

Este sábado desbarataron a un clan familiar que se dedicaba al tráfico de drogas en Renca, de la región Metropolitana.

La Policía de Investigaciones detuvo a tres personas, dos chilenos y un extranjero, quienes componían parte el brazo operativo del grupo delictual en la población Santa Emilia.

La operación se pudo desarrollar por medio de un proceso investigativo iniciado en enero de este año, donde también se logró establecer que en dos viviendas se realizaba la venta y acopio de drogas.

De acuerdo a la PDI, se incautó más de $8 millones en drogas diversas como ketamina, cannabis y codeína.

El subprefecto Patricio Moreno, jefe de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Renca, informó que el caso fue llevado a cabo por el equipo Microtráfico Cero (MT0).

“Se han desarrollado varias diligencias y esta viene a ser la última de las actuaciones que han sido realizadas en conjunto con la Fiscalía Regional Metropolitana Centro-Norte. Estamos hablando de un clan familiar que estaba inserto dentro de la población de Santa Emilia. Ellos tenían venta y acopio de drogas en grandes cantidades", comentó.

Añadió que “en la última diligencia denominada Operación Eclipse, se desarrollaron actas de entrada y registro para tres domicilios, tanto en la comuna de Renca como en la comuna de Pudahuel, teniendo dos de ellos resultado. Así, se logró incautar una cantidad aproximada de 1.300 gramos de marihuana, además de 350 gramos de tusi y también 46 frascos de codeína, los que se pudieron sacar de circulación para que llegaran a la comercialización dentro de la comuna".

El subprefecto declaró que “estamos hablando de dinámicas que se están dando en virtud a que los grupos delictuales de la comuna se van moviendo a medida que nosotros vamos desarrollando las diligencias donde se van desarticulando todos los puntos de venta, y esto se produce en virtud a esa dinámica”.

Finalmente sumó que “dentro de esta última diligencia de Operación Eclipse, se logró detener a tres personas, de las cuales dos son chilenas y una persona extranjera, las cuales estaban vinculadas activamente dentro de la venta y acopio de drogas en el lugar, con antecedentes criminales".