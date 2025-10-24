Entre ellas la pareja del principal sospechoso: detienen a otras cuatro personas por la desaparición de Krishna Aguilera en San Bernardo

Este viernes, la Fiscalía Metropolitana Occidente, que lidera la investigación reservada por la desaparición de Krishna Aguilera, la joven madre de 19 años a quien se le perdió el rastro desde inicios de mes en San Bernardo, confirmó la detención de otras cuatro personas.

Estas fueron aprehendidas por su presunta vinculación con el secuestro y posterior desaparición de la joven. Todos, se indicó, estarían directamente vinculados a Juan Beltrán, el sujeto que ya se mantiene en prisión preventiva y quien es sindicado por la familia de la víctima, como el principal responsable de la desaparición.

La detención fue concretada por la Policía de Investigaciones (PDI) durante esta jornada.

Desde el ente persecutor confirmaron que entre los aprehendidos se encuentra la pareja de Beltrán y la madre de esta, las que tendrían participación en los hechos.

Este sábado serán sometidos a control de detención y se espera su formalización por el delito de secuestro.

Pese a lo anterior, no se descarta que la fiscalía solicite la ampliación de la detención, a la espera de obtener mayores antecedentes.