Amplían detención del sexto implicado por el secuestro con homicidio de Krishna Aguilera

En el Juzgado de Garantía de San Bernardo se desarrolló este domingo el control de detención del sexto sujeto implicado en la desaparición de Krishna Aguilera (19), cuyo cuerpo fue encontrado este domingo en el sector de Catemito, en Calera de Tango, Región Metropolitana.

De acuerdo a información preliminar, se trata de un hombre de 45 años.

Ahora bien, la Fiscalía solicitó que se ampliara su detención hasta el próximo martes , petición que fue aceptada por el tribunal al considerar el argumento de falta de diligencias investigativas.

Respecto a los otros cuatro sujetos capturados, la Fiscalía también solicitó este sábado que se ampliara su detención hasta el próximo martes 28, petición que fue aceptada por el tribunal al considerar el argumento de falta de diligencias investigativas.

En la misma línea, el fiscal metropolitano Occidente, Marcos Pastén, comentó respecto a los cuatro detenidos que son “un círculo que todo está alrededor de Juan Beltrán, por distintos nexos sentimentales, económicos, afectivos, etc.”.

“ Hay vínculos de carácter sentimental, hay vínculos de dependencia desde que ellos trabajan para ellos . Entre ellos hay vínculos de familiaridad también. Son antecedentes que por supuesto están en la carpeta y que dan cuenta de que esto es un círculo, digamos, de personas alrededor de él que habrían participado en los delitos”, explicó Pastén.

