Fiscalía confirma sexto detenido por secuestro con homicidio de Krishna Aguilera

Desde la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente confirmaron que detuvieron a un sexto sujeto por el secuestro y homicidio de Krishna Aguilera, cuyo cuerpo fue encontrado este domingo en el sector de Catemito, en Calera de Tango, Región Metropolitana.

De acuerdo a información preliminar, se trata de un hombre de 45 años.

El individuo pasará a control de detención en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

Contando a este último sujeto, habrían cinco personas detenidas y un hombre en prisión preventiva por el caso. Este último corresponde a Juan Beltrán, de 45 años, quien es sindicado por la familia de la víctima como el principal responsable de la desaparición de Aguilera.

Cabe recordar que la joven de 19 años estaba desaparecida desde el 4 de octubre pasado en la comuna de San Bernardo, cerca del Consultorio Raúl Brañes.

De acuerdo con la hermana de la víctima, Cristal Aguilera, Krishna salió con destino a una discoteca junto a Beltrán.

La joven lo habría conocido a los 17 años y, pese a que no mantenían una relación formal, sí existía un vínculo sentimental.

“Somos todas mujeres, nadie tiene derecho a decidir por nuestras vidas, sea cual sea la situación. Esta es la persona que tiene a mi hermana, él es el único que la tiene . Yo voy a seguir indagando hasta encontrarla”, expresó la hermana de Krishna en Contigo en la Mañana de Chilevisión el pasado 14 de octubre.

Además, de los detenidos se encuentra la pareja de Beltrán y la madre de esta, las que según la Fiscalía, tendrían participación en los hechos.

